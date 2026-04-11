الزمالك يهزم بلوزداد ويضع قدماً في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

- حقق نادي الزمالك فوزاً صعباً على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مما يعزز فرصه في الوصول للنهائي قبل لقاء الإياب. - اعتمد الزمالك على الدفاع والهجمات المرتدة، حيث سجل خوان بيزيرا هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة من ناصر منسي، بينما تصدى حارس الزمالك المهدي سليمان لعدة فرص خطيرة. - حاول شباب بلوزداد تعديل النتيجة عبر الكرات الثابتة، لكن تقنية الفيديو ألغت هدفاً لهم بسبب لمسة يد، مما أبقى النتيجة لصالح الزمالك.

خطف نادي الزمالك انتصاراً صعباً للغاية أمام مُضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء الجمعة، ليضع الفريق المصري قدماً في نهائي المسابقة القارية قبل لقاء الإياب الذي سيقام في الأسبوع القادم.

ودخل نجوم نادي الزمالك المصري مواجهة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية معتمدين على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة السريعة، بعدما استطاع لاعبو فريق شباب بلوزداد الجزائري بسط نفوذهم على منطقة العمليات مستغلين الدافع الجماهيري الكبير في المدرجات، لكن الفريق الأبيض تعامل مع الضغوط بذكاء.

ونجح نجم نادي الزمالك المصري أحمد فتوح في إيصال الكرة إلى زميله ناصر منسي، الذي لمسها بالكعب حتى تذهب مباشرة صوب زميله البرازيلي خوان بيزيرا، الذي لم ينتظر كثيراً بعدما أطلق تسديدة قوية للغاية سكنت شباك حارس مرمى فريق شباب بلوزداد الجزائري الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.

وانتفض نجوم نادي شباب بلوزداد في الشوط الثاني، بعدما ظهر اعتمادهم على استغلال الكرات الثابتة التي حصلوا عليها، وخاصة الكرة التي كاد المدافع يونس واسع أن يضعها في شباك حارس مرمى الزمالك، لكن العارضة وقفت إلى جانب حامي العرين، لتحرم صاحب الأرض والجمهور من هدف محقق في الدقيقة الـ54. وحاول نجم نادي شباب بلوزداد عبد النور بلحسيني التحايل على حكم اللقاء، بعدما قام بلمس الكرة بيده، قبل أن يضعها في شباك حارس مرمى الزمالك في الدقيقة الـ68، الأمر الذي جعل تقنية الفيديو المساعد "فار" تتدخل، وتقوم بإبلاغ قاضي المواجهة بضرورة عودته مرة أخرى إلى الشاشة، حتى يشاهد اللقطة كاملة ليعود ويقوم بإلغاء هدف تعادل الفريق الجزائري.

ولعب حارس مرمى الزمالك المهدي سليمان دوراً اساسياً في انتصار الفريق المصري في المواجهة ضد شباب بلوزداد الجزائري، بعدما تصدى لعدد من الفرص الخطرة دفاعاً عن نظافة شباك عرينه، الأمر الذي يجعل رفاق القائد عمر جابر يضعون قدماً في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية قبل مواجهة الإياب التي يحتاجون فيها إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة.