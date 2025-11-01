الزمالك يقيل مدربه البلجيكي ويستعين ببديل مصري

- أقال نادي الزمالك المصري مدربه البلجيكي يانيك فيريرا قبل بطولة كأس السوبر المحلي في الإمارات، وعين أحمد عبد الرؤوف بديلاً له، بعد ضغوط جماهيرية كبيرة. - جاءت الإقالة بسبب ضعف قدرات فيريرا الفنية، خاصة في إدارة المباريات، وفقدان صدارة الدوري المصري، بالإضافة إلى الانتقادات الجماهيرية المستمرة. - لم يحقق فيريرا المستوى المطلوب، حيث جمع 19 نقطة فقط في 12 جولة بالدوري، وفشل في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات، مما أدى إلى تعادلات وخسارة أمام الأهلي.

أعلن نادي الزمالك المصري إقالة المدير الفني لفريق الكرة، البلجيكي يانيك فيريرا (45 عاماً)، قبل أيام قليلة من خوض منافسات بطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم في دولة الإمارات.

وأصدر نادي الزمالك بياناً، اليوم السبت، ذكر خلاله: "قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع المدير الرياضي، جون إدوارد، تعيين أحمد عبد الرؤوف مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفريق". وشهدت الساعات الأخيرة تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك للضغط على المدير الرياضي، جون إدوارد، لإقناعه بالعدول عن قرار التمسك ببقاء فيريرا، وإقالته من منصبه في ظل الغضب الجماهيري الكبير، الذي ينتاب جماهير النادي، بسبب بقاء المدرب البلجيكي.

ولعبت معطيات عدّة دور البطولة في رحيل يانيك فيريرا، منها ضعف قدراته الفنية، خاصة في إدارة المباريات، وتحديداً في الشوط الثاني، وفقدان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري في آخر ثلاث جولات، وأخيراً فقدانه المساندة الجماهيرية، وتعرضه لانتقادات شبه مستمرة في آخر خمس مباريات خاضها الفريق الأبيض، وسط هتافات شبه ثابتة للمشجعين: "روّح يا فيريرا".

ولم يقدم يانيك فيريرا المستوى المطلوب في الزمالك، خلال الموسم الجاري، إذ لم يحصد سوى 19 نقطة في 12 جولة خاضها الزمالك في سباق بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026. ولم ينجح يانيك فيريرا في تحقيق أي انتصارات مع الزمالك، خلال آخر أربع مباريات له، إذ تعادل مع الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.