الزمالك يضع شرطاً قبل المواجهة الحاسمة على لقب الدوري المصري

- نادي الزمالك يطالب بتعيين حكام أجانب لمباراته المصيرية ضد سيراميكا كليوباترا، لضمان نزاهة التحكيم في مواجهة حاسمة لتحديد بطل الدوري المصري لموسم 2026. - الزمالك يحتاج لنقطة واحدة فقط للتتويج باللقب، مما دفعه للتحرك مبكرًا لتفادي أي جدل تحكيمي محتمل، في ظل الصراع المحتدم على اللقب حتى الجولات الأخيرة. - الطلب ليس سابقة، حيث سبق للأهلي تقديم طلبات مشابهة، ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 53 نقطة، متقدماً على بيراميدز بفارق نقطتين قبل الجولة الأخيرة.

وضع نادي الزمالك، وقبل 12 يوماً فقط من موعد الحسم، أوراقه كاملة على الطاولة، موجهاً رسالة واضحة قبل مواجهة مصيرية ستحدد هوية بطل الدوري المصري لكرة القدم للموسم الحالي. وبحسب موقع فوت ميركاتو المتخصص بالكرة الأفريقية اليوم الجمعة، فقد طالب نادي الزمالك الاتحاد المصري رسمياً بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الدور الفاصل أمام سيراميكا كليوباترا، المقررة يوم 20 مايو/أيار الجاري.

وتُصنّف المواجهة "مباراةَ حياة أو موت" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ يحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2026 بشكل رسمي. ودفع هذا السيناريو الحساس إدارة النادي الأبيض إلى التحرك المبكر من أجل تحصين اللقاء تحكيمياً وتفادي أي جدل محتمل قد يؤثر على مسار البطولة. وبحسب المصدر نفسه، فإن الزمالك أبدى إصراره على إسناد المباراة إلى حكام أجانب، في خطوة تعكس حجم الضغوط المحيطة باللقاء وأهميته القصوى، لا سيما في ظل الصراع المحتدم على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

ولا يُعد هذا الطلب سابقة في الكرة المصرية، إذ سبق للنادي الأهلي أن تقدم بطلبات مشابهة خلال الموسم عينه، مطالباً بحكام أجانب لإدارة مبارياته أمام بيراميدز والزمالك، في ظل مخاوف متكررة تتعلق بالأداء التحكيمي في المباريات الحاسمة. ويتصدر الزمالك ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، مقابل 51 لنظيره بيبراميدز (سيقابل سموحة في الجولة الأخيرة)، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.