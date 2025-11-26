الزمالك يخشى الهروب الجماعي للنجوم على طريقة المغربي مصدق

- يواجه نادي الزمالك أزمة مالية حادة أدت إلى فسخ عقد المدافع المغربي صلاح مصدق، الذي لم يتلقَ مستحقاته المالية البالغة 300 ألف دولار، مما يتيح له الرحيل عن النادي والمطالبة بمستحقاته عبر "فيفا". - مصدق، الذي انضم للزمالك في يناير الماضي، لم يحصل على راتبه عن الموسم الماضي، ويطالب بمليون دولار عن عقده الممتد حتى 2028، بعد تجاهله فنياً من قبل المدربين الحاليين والسابقين. - تثير الأزمة مخاوف من تكرار سيناريو فسخ العقود مع لاعبين آخرين مثل خوان بيزيرا ومحمود بن تايك، بسبب الأزمة المالية المستمرة في النادي.

في سيناريو مكرر لأزمة البولندي كونراد ميشالاك، يواجه نادي الزمالك المصري أول حالة فسخ عقد في موسم 2025-2026، بعدما قرر قلب الدفاع المغربي صلاح مصدق (27 عاماً) فسخ العقد المبرم بين النادي واللاعب والمستمر حتى صيف عام 2028، وقبل أسابيع قليلة من انتقالات الشتاء المقبل، وكذلك بعد أقل من 4 أشهر على انطلاق الموسم، لعدم تقاضيه مستحقاته المالية.

ومنح مدافع الزمالك إدارة ناديه مهلة 14 يوماً انتهت منذ ساعات لسداد مستحقاته المالية المتأخرة، أو الرحيل عن النادي لتمر دون سداد الفريق الأبيض مستحقاته التي تصل إلى 300 ألف دولار (ما يقرب من 15 مليون جنيه) عن الموسم الجاري بشكل عام، رغم أنه لم يتم عاماً في النادي بعد التعاقد معه في يناير/ كانون الثاني الماضي قادماً من نهضة الزمامرة المغربي مقابل 300 ألف دولار.

وبات من حق للاعب حالياً الرحيل عن الزمالك على طريقة كونراد ميشالاك المحترف البولندي الذي غادر الفريق في شتاء العام الجاري، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، بخلاف قيامه بمطالبة الزمالك بـ700 ألف دولار في الاتحاد الدولي "فيفا".

ولم يحصل صلاح مصدق على جزء من مستحقات الموسم الماضي التي تصل إلى 100 ألف دولار عن راتب 6 أشهر، ونال مقدماً متواضعاً، ثم ازدادت الأزمة انفجاراً مع معاناة الفريق الأبيض مالياً هذا الموسم، ولم يحصل على أي مستحقات من قيمة راتب الموسم الأول.

ولن تتوقف أزمة النجم المغربي عند حد فسخ العقد والرحيل المجاني من الزمالك، بل تمتد إلى أحقية اللاعب في الحصول على قيمة عقده كاملة من نادي الزمالك في الفترة المقبلة، حال اللجوء إلى "فيفا"، التي تصل إلى مليون دولار عن ثلاثة مواسم تنتهي في صيف عام 2028.

وعانى صلاح مصدق في تجربته مع الزمالك من التجاهل الفني، بالرغم من تألقه في البدايات مع المدرب البرتغالي السابق جوزيه بيسيرو، ووجد نفسه على مقاعد البدلاء بشكل شبه كامل من بداية الموسم الجاري، سواء مع المدير الفني السابق البلجيكي يانيك فيريرا، أو المدير الفني الحالي أحمد عبد الرؤوف، ليتبخر حلمه في التألق مع الزمالك كما كان يخطط في وقت سابق.

وتسود مخاوف في نادي الزمالك من اتجاه أكثر من لاعب إلى سيناريو فسخ العقد، مثل خوان بيزيرا، ومحمود بن تايك، وشيكو بانزا، في ظل معاناة النادي من أزمة مالية تحول أمام سداد المستحقات المالية عن الموسم الجاري منذ انطلاقه.