الزمالك يتعاقد مع مدرب مصري مؤقت ويبحث عن أجنبي

- تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك: أعلن نادي الزمالك تعيين معتمد جمال كمدير فني مؤقت للفريق الأول لكرة القدم، بعد استقالة أحمد عبد الرؤوف، مع البحث عن مدير فني أجنبي جديد. - الأزمة المالية تؤثر على الزمالك: يعاني النادي من أزمة مالية حادة أدت إلى فسخ عقود بعض اللاعبين، مما يهدد استقراره التاريخي في الكرة المصرية والأفريقية. - استراتيجية الزمالك المستقبلية: يركز النادي على تعيين مدير فني أجنبي بعد تسوية المستحقات المالية ورفع عقوبة منع القيد الشتوي.

تعاقد نادي الزمالك المصري مع معتمد جمال (53 عاماً) لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لفترة مؤقتة، لينهي الجدل المثار حول منصب المدرب الذي دام عدة أيام منذ استقالة أحمد عبد الرؤوف، الذي شغل المنصب في السابق.

وأعلن نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، التعاقد مع معتمد جمال قائماً بأعمال المدير الفني في بيان رسمي قال خلاله: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، تعيين معتمد جمال، المدير الفني الأسبق للأبيض، قائماً بأعمال الفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح المدرب العام"، وكشف بيان الزمالك النقاب عن البحث عن مدير فني أجنبي جديد يتولى المهمة، على أن يُعلن عن هويته فور التوصل إلى اتفاق رسمي.

وكان معتمد جمال تولى تدريب الزمالك مؤقتاً بين عامي 2023 و2024 بعد إقالة الكولومبي خوان أوسوريو من منصبه، وظهر الفريق بحالة جيدة معه، قبل أن يرحل عن منصبه مع قدوم البرتغالي جوزيه غوميز في عام 2024. وتمسك المدير الرياضي لنادي الزمالك بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، ورفضه تعيين مدرب وطني بشكلٍ دائمٍ لقيادة الفريق، على أنّ يؤجل ملف المدرب الأجنبي لحين التوصل إلى اسم مناسب، وتوفير ميزانية مالية عقب سداد المستحقات المالية الخاصة باللاعبين المتأخرة عن الموسم الجاري ورفع عقوبة منع القيد الشتوي.

ويعاني نادي الزمالك، الذي تخطى عمره 115 عاماً، من أزمة مالية طاحنة في الآونة الأخيرة، أدّت إلى فسخ العديد من لاعبيه تعاقداتهم، في مقدمتهم الثلاثي المغربي محمود بنتايك وصلاح مصدق وعبد الحميد معالي، وهو يسعى بطبيعة الحال للحفاظ على تاريخه العريق في الكرة المصرية والأفريقية.