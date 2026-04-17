- تأهل نادي الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد تعادله السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف نظيف في الجزائر، ويترقب مواجهة الفائز من لقاء آسفي المغربي واتحاد الجزائر في النهائي. - شهدت المباراة محاولات هجومية من الزمالك لتأمين التأهل، بينما شكل شباب بلوزداد خطورة في بعض اللحظات، لكن تقنية "الفار" ألغت هدفاً للزمالك بداعي التسلل. - يسعى الزمالك لتحقيق لقبه الثالث في البطولة، بعد تتويجه في 2019 و2024، وشهدت المباراة حضور المدرب الأسطوري حسن شحاتة، مما أضفى أجواءً خاصة على اللقاء.

حجز نادي الزمالك المصري مقعده في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعدما عبر موقعة شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، عقب التعادل من دون أهداف على ملعب القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري غفير ومميز، وذلك مستفيداً من فوزه ذهاباً خارج الديار بهدفٍ من دون مقابل على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة قبل أيام.

ويترقب نادي الزمالك المصري، الذي يقوده المدرب معتمد جمال، خصمه المقبل في النهائي الثالث في تاريخه؛ حيث سيتعرف على هويته يوم الأحد المقبل، حين يلتقي المتأهل من مواجهة عربية قوية أخرى تجمع نادي آسفي المغربي ونظيره اتحاد الجزائر، في مدينة آسفي المغربية.

وجاءت بداية المباراة لصالح نادي الزمالك المصري، الذي حاول لاعبوه الاندفاع نحو الهجوم بحثاً عن هدف مبكر ومباغتة دفاع شباب بلوزداد لتأمين التأهل لعدم اللعب تحت ضغط أمام جماهيره، لكن ذلك لم يمنع الزوار من تشكيل خطورة في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب عبد الرحمن مزيان الذي هدد مرمى الزمالك من دون أن يهزّ الشباك.

وفي الدقيقة 15 لاحت فرصة لنادي الزمالك، لكن الحارس الجزائري فريد شعال كان بالمرصاد، قبل أن تهتز شباكه عند الدقيقة 26 بعد كرة رأسية من المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لكن الحكم وبعد عودته إلى تقنية "الفار" ألغاه بداعي التسلل، لتبقى النتيجة على حالها بين الطرفين، حيث اختتم الشوط الأول بكرة خطيرة للاعب حسين بن عيادة، جانبت القائم الأيسر للحارس المهدي سليمان الذي برز في لقطة مهمة خلال الشوط الثاني، حين أنقذ مرماه من هدفٍ محقق، ساهم في بلوغ الزمالك نهائي البطولة.

ويسعى الزمالك لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما جاء تتويجه الأول في عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي، وذلك عقب انتهاء الذهاب والإياب بهدفٍ من دون مقابل لكلّ طرف، ليخوضا ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المصري، الذي عاد في عام 2024 لتكرار فوزه أمام الخصم نفسه، حين خسر في المغرب بنتيجة 1-2، قبل أن ينتصر في القاهرة بهدفٍ نظيف، ليحصد التاج.

وشهدت المواجهة في ملعب القاهرة الدولي حضور أيقونة التدريب المصرية، حسن شحاتة، بعد الحديث خلال فترة الماضية عن مشكلات صحية، وهو الذي يُعتبر واحداً من أساطير اللعبة في مصر، بعدما قاد الفراعنة إلى تحقيق بطولة أمم أفريقيا في أعوام 2006 و2008 و2010.