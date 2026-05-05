الزمالك وحسم لقب الدوري المصري.. حسابات التتويج مع بيراميدز والأهلي

- الزمالك يمتلك فرصة التتويج بالدوري المصري إذا فاز على سموحة وتعثر بيراميدز والأهلي، حيث يتفوق في المواجهات المباشرة، ويستعد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. - بيراميدز يسعى للفوز على سيراميكا كليوبترا للحفاظ على آماله في التتويج، خاصة بعد فقدانه لقب دوري أبطال أفريقيا، ويهدف لدعم مركز الوصافة لضمان المشاركة في دوري الأبطال. - الأهلي يواجه تحديًا كبيرًا، حيث يحتاج للفوز في مباراتيه المتبقيتين وانتظار تعثر الزمالك وبيراميدز لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال.

تُقام اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع قبل الأخير من الدوري المصري، وتتنافس أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي على التتويج بفرص متفاوتة، بما أن الزمالك هو الوحيد الذي يتحكّم في مصيره، ويمكنه التتويج دون أن ينتظر تعثّر منافسيه على حصد اللقب.

وتقام انطلاقاً من الساعة الثامنة مساء، كل المباريات، حيث ينزل الزمالك وفي رصيده 50 نقطة، ضيفاً على سموحة الذي يملك 32 نقطة في المركز السابع. وبخسارته ديربي القاهرة أمام الأهلي وتعثره بالتعادل قبل ذلك مع إنبي، خسر الفريق أفضليته ولكن فرصه في التتويج قائمة، قبل أسبوع من النهاية في حال انتصر على سموحة وخسر بيراميدز وتعادل الأهلي، لأنه أفضل من بيراميدز في المواجهات المباشرة. وبعد هذه المباراة سيفتح الزمالك باب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويخوض بيراميدز الذي يملك أيضاً 50 نقطة، مباراة صعبة أمام سيراميكا كليوبترا الذي ما زال معنياً بسباق المركز الثالث، وسيحاول أن يحقق الانتصار. ويدرك بيراميدز أن التعثّر يعني ضياع اللقب، ولكن حصد العلامة الكاملة وتعثّر الزمالك في مباراة واحدة يمنحه اللقب الذي أفلت منه في الموسم الماضي في الجولات الأخيرة أيضاً. وبعدما فقد لقب دوري أبطال أفريقيا فإن الفريق يريد التعويض من بوابة الدوري المحلي، كما أنه يسعى لدعم مركز الوصافة لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

كرة عربية الأهلي يفوز على الزمالك ويشعل المنافسة على لقب الدوري المصري

ثم يأتي الأهلي في موقف صعب، فرغم انتصاره على غريمه التاريخي، فإنه على بعد ثلاث نقاط من ثنائي الصدارة، وهو مهدد بالغياب عن دوري الأبطال، ذلك أن الانتصار في آخر مبارتين لا يضمن له التتويج أو الوصافة، وسيتعين عليه انتظار تعثّر الزمالك وبيرامديز ليأمل في إنهاء الموسم بأقل الخسائر. ويبدو الأهلي قادراً على الفوز على إنبي، بعدما استعاد الفريق الفاعلية الهجومية التي كانت مفقودة.