الزمالك وبيراميدز في أزمة قبل مواجهة السوبر المصري

يترقب المشجعون قمة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري لكرة القدم نسخة 2025، الخميس، في دولة الإمارات، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة مشوار التتويج. ويواجه الفريقان ثلاث أزمات متشابهة يبحث مدرب الزمالك أحمد عبد الرؤوف ومدرب بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن حلول سريعة لها.

غيابات وإصابات في الفريقين

تُعد الغيابات والإصابات أول أزمة تواجه الزمالك وبيراميدز، إذ يعاني الزمالك من غياب أهم لاعبي الوسط لديه، وهو نبيل عماد دونغا، الذي أوقفه اتحاد الكرة بسبب أحداث سوبر 2024. كذلك تلقى المدرب ضربة قوية في آخر مباراة في الدوري، تتمثل بإصابة الجناح الأيمن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، الذي يعد أهم ورقة هجومية في تشكيلته، وهو ما كان له تأثير سلبي بالاستعدادات. في المقابل، لا تخلو قائمة بيراميدز من أزمة في الغيابات، إذ يفتقد أحد أهم لاعبيه في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الإصابة، وهو الجناح الأيمن الموهوب مصطفى فتحي، أحد أبرز الحلول الفردية والمهارية في التشكيلة الزرقاء، لينضم بدوره إلى الجناح الأيسر رمضان صبحي، أغلى لاعبي بيراميدز، والمستبعد من القائمة بداعي الإصابة.

طلبات البدلاء والمجمدين

تبرز أزمة ثانية يمر بها الزمالك وبيراميدز معاً، فالزمالك يعاني من طلبات البدلاء والمجمدين في وقت سابق، بعد رحيل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بشأن الحصول على الفرصة الكاملة، مثل أحمد فتوح ومحمود جهاد ومحمود حمدي الونش ومحمد عواد، ومنهم بالفعل من عاد للظهور خلال لقاء الفريق الأخير مع طلائع الجيش، في أولى مباريات الزمالك مع مديره الفني المؤقت أحمد عبد الرؤوف. وتكرر السيناريو في بيراميدز، خصوصاً من لاعبين يبحثون عن فرصة الانضمام إلى منتخب مصر الأول أو الثاني في بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العرب، مثل صانع الألعاب يوسف أوباما والجناح الأيمن محمود عبد الحفيظ زلاكة وحارس المرمى محمود جاد ورأس الحربة مروان حمدي، وهو ما اعترف به مدرب الفريق "السماوي" خلال تصريح سابق له بشأن الحاجة إلى التدوير لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، بخلاف التغلب على ضغط المباريات.

مغامرة مدربي الزمالك وبيراميدز

تبرز أزمة ثالثة في الزمالك وبيراميدز. فالفريق الأبيض يأمل نجاح المغامرة الكبرى بتعيين أحمد عبد الرؤوف مديراً فنياً له، وهو اسم مغمور في عالم التدريب، وقادم من دوري الدرجة الثانية لتولي المهمة، ولا سيما بعد الضغوط التي تعرض لها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وتدعو إلى تقديم استقالة جماعية بسبب الأزمات المالية وتراجع النتائج في بطولة الدوري المصري. في المقابل، يسعى بيراميدز لكسر عقدة كأس السوبر المصري التي باتت بطولة غير قادر على حصدها منذ مشاركته فيها، وكانت آخر مغامرة له في 2024 أمام الزمالك، وخسر بركلات الترجيح. كذلك يسعى بيراميدز لكسر عقدة الزمالك الأخيرة التي ظهرت في كأس السوبر المصري 2024، ثم كأس مصر عام 2025.