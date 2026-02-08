الزمالك والمصري يخسران في الكونفيدرالية وانتصار الوداد بفضل بن يدر

- تأجل تأهل الزمالك لربع نهائي كأس الكونفيدرالية بعد خسارته أمام زيسكو الزامبي بهدف نظيف، مما يجعله بحاجة للفوز على كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة لضمان التأهل وصدارة المجموعة. - شهدت تشكيلة الزمالك تغييرات بارزة بمشاركة مهدي سليمان كحارس أساسي، وتألق زيسكو في الشوط الأول، بينما ألغى الحكم هدفاً لزيسكو في الشوط الثاني قبل تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء. - في نفس المجموعة، خسر المصري أمام كايزر تشيفز 2-1، مما صعّب موقفه في التأهل، بينما فاز الوداد المغربي على نيروبي يونايتد بهدف نظيف.

تأجل صعود نادي الزمالك المصري إلى الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد خسارته أمام زيسكو الزامبي بهدف من دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، في عقر دار زيسكو في الجولة الخامسة من عمر المجموعة الرابعة، ليتجمّد رصيد الفريق المصري العريق بهذه النتيجة عند ثماني نقاط، وبات في حاجة إلى الفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة لحسم التأهل، وكذلك صدارة المجموعة، فيما نال زيسكو أول ثلاث نقاط، بفضل لاعبه أمين هايفر عند الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وشهدت تشكيلة الزمالك التي بدأ بها المدير الفني معتمد جمال تغييراً لافتاً، تمثل في مشاركة مهدي سليمان حارساً أساسياً بدلاً من محمد صبحي، والدفع بالصاعد يوسف وائل في الوسط مع الحفاظ على باقي الأسماء المعتادة في الفترة الأخيرة، مثل عدي الدباغ وناصر منسي وأحمد شريف ثلاثي الهجوم، وشهد الشوط الأول تفوقاً لفريق زيسكو الذي هدد المرمى بأكثر من فرصة عبر موتوشي وهايفر، وسط تألق تارة لمهدي سليمان ودفاعه في الدفاع عن مرماه، فيما لاحت فرصة خطيرة للزمالك عبر لاعبه محمد إسماعيل، لكن الفريقين خرجا بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني زاد زيسكو الزامبي من هجماته رغم مشاركة محمد شحاتة في الوسط الزملكاوي بدلاً من يوسف وائل، وألغى الحكم هدفاً لزيسكو في الدقيقة 57 عبر إبراهام، لينجح صاحب الأرض بعد عدّة محاولات من تسجيل هدف الانتصار عبر لاعبه هايفر في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، في الوقت الذي فشل فيه الزمالك التعويض خلال الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بخسارة الفارس الأبيض.

وفي المجموعة ذاتها، خسر النادي المصري مباراته أمام مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف ليزداد وضع الفريق البورسعيدي صعوبة في التأهل، بعدما تجمّد رصيد عند سبع نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث في الجدول، فيما رفع كايزر تشيفز رصيده إلى عشر نقاط، وجاء تقدّم الفريق المنتصر بهدفٍ عبر اللاعب فلافيو داسيلفا في الدقيقة 39، وردّ عبد الرحيم دغموم بالتعادل للمصري في الدقيقة 57، ثم سجل ماكارثي هدفاً ثانياً للنادي الجنوب أفريقي الدقيقة 60.

وخلال مباراة ثالثة شهدت طرفاً عربياً استطاع نادي الوداد المغربي تحقيق الانتصار على نظيره نيروبي يونايتد الكيني بهدفٍ من دون مقابل خارج الديار، وذلك بعدما جاء هدف الفوز عبر النجم وسام بن يدر، الذي دخل في الشوط الثاني بدلاً من مواطنه المغربي حكيم زياش الذي قدّم بدوره مستوى مميز للغاية وكان قريباً من التسجيل في بعض المناسبات.