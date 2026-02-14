الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

- تأهل الزمالك والمصري البورسعيدي إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2025-2026، حيث تصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفوزه على كايزر تشيفز 2-1، بينما جاء المصري وصيفاً برصيد 10 نقاط بعد فوزه على زيسكو 2-0. - في مباراة الزمالك، سجل خوان بيزيرا وعبد الله السعيد، واعتمد الفريق على خطة هجومية (4-3-3) بقيادة عدي الدباغ وناصر منسي وأحمد شريف. - المصري البورسعيدي سجل هدفين عبر كريم بامبو وصلاح محسن، مع سيطرة كاملة على المباراة وإهدار فرص عديدة.

صعد ناديا الزمالك والمصري البورسعيدي، ممثلا الكرة المصرية، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026، من بوابة المجموعة الرابعة من منافسات دور المجموعات، بعدما حقق الأول فوزاً غالياً على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة، بعدما رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد كايزر تشيفز عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وتقدم الفريق العريق بهدف لخوان بيزيرا في الدقيقة الـ52، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة الـ72، ليرد ماكابي ليليبو بهدف لكايزر تشيفز في الدقيقة الـ75، مع العلم أن الزمالك بدأ اللقاء بطريقته المعتادة (4-3-3)، والرهان على مثلث هجومي من عدي الدباغ وناصر منسي وأحمد شريف مع تثبيت خوان بيزيرا في مركز صانع الألعاب الصريح بنزعة هجومية، ورغم الطابع الهجومي الذي بدأ به الزمالك، إلا أنّ الفريق الأبيض عانى في ظل الرقابة الجيدة من لاعبي كايزر تشيفز في الوسط والهجوم، وعدم ترك مساحات للاعبي الفريق المصري.

وجاء الشوط الأول ضعيفاً من جانب لاعبي الزمالك في ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب في الوسط، مثل خوان بيزيرا متأثراً بالرقابة اللصيقة، إلى جانب عدم تقديم محمد شحاتة الواجب الهجومي، وكان أول ظهور للزمالك هجومياً في الدقيقة الـ16 من تسديدة لناصر منسي علت عارضة كايزر تشيفز، وأنقذ في المقابل مهدي سليمان مرماه من فرصة جنوب أفريقية في الدقيقة الـ21، وأهدر أحمد شريف وعدي الدباغ وحسام عبد المجيد ثلاث محاولات، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح خوان بيزيرا، نجم الزمالك، في التقدم بهدف جميل في الدقيقة الـ53 عبر رأسية من متابعة لكرة عرضية، ثم عزز عبد الله السعيد التقدم الزملكاوي بهدف في الدقيقة الـ72، ولكن سرعان ما سجل كايزر تشيفز هدفاً عبر ماكابي ليليبو في الدقيقة الـ75، واشتعل اللقاء، وأهدر الفريقان عدة فرص، وخرج الزمالك فائزاً بهدفين لهدف.

وفي لقاء آخر، فاز النادي المصري على زيسكو الزامبي بهدفين من دون ردّ في مباراتهما ضمن المجموعة الرابعة أيضاً، وحسم التأهل للدور ربع النهائي، ورفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى عشر نقاط، وانتزع بطاقة التأهل وصيفاً. وراهن المصري ومدربه التونسي نبيل الكوكي على كامل قوته الضاربة منذ بداية اللقاء، أملاً في الفوز وحصد تأشيرة التأهل التي تصدرها صلاح محسن ومنذر طمين وأحمد القرموطي في الهجوم وأسامة الزمراوي ومحمود حمادة وموغيشا في الوسط مع تحرر ظهيري الجنب عبر كريم العراقي وأحمد منصور.

وجاء الشوط الأول ضعيف المستوى من جانب لاعبي المصري رغم السيطرة على منطقة الوسط، حيث عانى من البطء في التمرير، وغياب التركيز في التعامل مع الكرات العرضية، فلم تكن هناك خطورة حقيقية بالشكل المطلوب على مرمى زيسكو سوى مرات معدودة عبر أسامة الزمراوي ومحمود حمادة من دون جدوى، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، ضغط المصري بكلّ خطوطه في محاولة لهز الشباك، ونجح في تسجيل هدفين عبر كريم بامبو ثم صلاح محسن في الدقيقتين الـ63 والـ81، مع إهدار عدة فرص سهلة للتسجيل، وسط سيطرة كاملة للفريق البورسعيدي الذي أنهى اللقاء لصالحه.