الزمالك والتخلص من الضغوط قبل السوبر المصري أمام الأهلي

- تحديات الزمالك قبل السوبر المصري: يواجه الزمالك ثلاث أزمات رئيسية قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، أبرزها الإصابات التي طالت لاعبيه الأساسيين مثل خوان بيزيرا ومحمود بن تايك وعدي الدباغ. - التغيير الفني وتأثيره: يقود الزمالك مدرب مؤقت، أحمد عبد الرؤوف، الذي يواجه تحدي قلة الخبرة في أول قمة تدريبية له بعد إقالة المدرب البلجيكي السابق، مما يضعه تحت ضغط كبير. - ضغوط نفسية على اللاعبين: يعاني لاعبو الزمالك من ضغوط نفسية بعد خسارتهم أمام الأهلي في الدوري المحلي، حيث فشلوا في الحفاظ على تقدمهم، مما يزيد من التوتر قبل المباراة المرتقبة.

يخوض نادي الزمالك تحدياً كبيراً عندما يلتقي النادي الأهلي غريمه التقليدي، الأحد (في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم في الإمارات، ويواجه الفارس الأبيض ثلاث أزمات حقيقية قبل ساعات من خوضه اللقاء المرتقب، يبحث لها عن حلول سريعة لها.

ويتصدر أزمات الزمالك قبل السوبر المصري الإصابات التي ضربت صفوفه، سواء قبل البطولة عندما تعرض الجناح الأيمن البرازيلي خوان بيزيرا، لإصابة قوية في العضلة الخلفية وغاب عن لقاء بيراميدز في نصف النهائي، أو عندما تعرض المدافع الأيسر المغربي محمود بن تايك ورأس الحربة الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة في مباراة الدور نصف النهائي. ويعد الثلاثي خوان بيزيرا ومحمود بن تايك وعدي الدباغ من أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك هذا الموسم، وراهن عليهم المدرب السابق البلجيكي يانيك فيريرا، ثم أحمد عبد الرؤوف من بعده.

والأزمة الثانية في الزمالك قبل السوبر المصري هي دخول اللقاء بمدير فني مؤقت يخوض أول قمة في حياته التدريبية مدرباً رئيسياً وهو أحمد عبد الرؤوف الذي تولى المهمة فجأة بعد إقالة سابقه البلجيكي. وتمثل المباراة بالنسبة إلى المدرب الجديد فرصة ذهبية لتقديم نفسه بين المدربين، ولكن في الوقت نفسه يواجه أزمة قلة خبرات القمة في ظل قدومه قبل أيام فقط، وظهور تأثير الضغط عليه حينما اعترف بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بأنه لم ينم لمدة ثلاثة أيام متصلة، بخلاف صغر سنه (39 عاماً).

وتتمثل الأزمة الثالثة في الزمالك قبل السوبر المصري بضغوط جديدة يمر بها لاعبو الفريق الذين يلاحقهم شبح الخسارة أمام الأهلي (1-2) في قمة الدور الأول من عمر الدوري المحلي، حيث شهدت تلك المباراة "ريمونتادا" مثيرة، فقد فشل الزمالك في الحفاظ على تقدمه، وخسر اللقاء في آخر 20 دقيقة، بالإضافة إلى ما شهدته المباراة نفسها من جدل، بسبب لجوء لاعبي الزمالك إلى الدفاع التام بعد التقدم بهدف، وهو ما أغضب الجماهير وساهم وقتها في طرح سيناريو إقالة المدرب يانيك فيريرا من منصبه.