تمكن نادي الزمالك من تحقيق جميع الأهداف التي رسمتها الإدارة، مع الاقتراب من نهاية الرحلة في الدور الأول من عمر منافسات الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الجاري، بعدما تربع الفريق على عرش الصدارة، برصيد 40 نقطة، مبتعداً عن ملاحقيه بيراميدز، الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بفارق ثلاث نقاط.

وبقيت أمام نادي الزمالك مواجهتان فقط قبل نهاية الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري، حيث سيلعب ضد الاتحاد السكندري، يوم الجمعة القادمة، فيما سيخوض اختباراً صعباً أمام فريق إنبي، يوم 11 مارس/آذار الحالي، ضمن منافسات الجولة الـ15 المؤجلة من المسابقة المحلية، ما يعني أن نجوم "القلعة البيضاء" لديهم ست نقاط يجب عليهم حسمها، من أجل مواصلة التربع على عرش الصدارة.

وسينتظر نادي الزمالك قرعة المرحلة النهائية، من أجل تحديد هوية البطل على صعيد المجموعة الأولى، التي ستضم سبعة فرق، حيث ستقام القرعة في منتصف شهر مارس/آذار الحالي، وسيخوض كل فريق ست مواجهات حاسمة، ستجعل الطريق مفتوحاً أمام من سيصعد على منصة التتويج بطلاً للدوري المصري في الموسم الجاري.

وجمع نادي الزمالك 40 نقطة حتى الآن، من 18 مباراة خاضها في الموسم الحالي من مرحلة الدور الأول في الدوري المصري لكرة القدم، وحقق خلالها 12 فوزاً مقابل أربعة تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في مواجهتين فقط، لكن نجوم "القلعة البيضاء" استطاعوا إثبات أنفسهم وبقوة، رغم الصعوبات، التي عاشوها هذا الموسم.

وتوقع العديد من المُراقبين عدم قدرة الزمالك على المنافسة في الموسم الجاري، من أجل حسم لقب الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تعرض لعقوبات بحرمان إدارته من حسم الصفقات في سوق الانتقالات الماضية، بالإضافة إلى رحيل عدد من نجومه، الأمر الذي جعل القائمين على "القلعة البيضاء" يعتمدون على جهاز فني محلي، وتصعيد المواهب من الفريق الثاني، الذين أثبتوا أنفسهم وبقوة حتى الآن.