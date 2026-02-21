- عبد الصمد الزلزولي، نجم منتخب المغرب، يثير اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك باريس سان جيرمان وتوتنهام، حيث يُتوقع أن يكون محور الميركاتو الصيفي المقبل، مع تقديرات بأن ريال بيتيس سيحقق مكاسب مالية كبيرة من بيعه. - انتقال الزلزولي من برشلونة إلى أوساسونا ثم ريال بيتيس كان خطوة ناجحة، حيث ساعده على التألق مع فريقه والمنتخب المغربي، مما يعزز فرصه في الانتقال إلى نادٍ أكبر. - رغم التحديات التي واجهها، مثل الفشل مع برشلونة وخسارة نهائي كأس أمم أفريقيا، أظهر الزلزولي نضجاً وتألقاً لافتاً، مما يجعله مرشحاً لتجربة مثيرة في نهاية الموسم.

يُثير نجم منتخب المغرب لكرة القدم عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً) تنافساً بين عديد من الأندية الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وسط تقديرات بأن يحصل نادي ريال بتيس الإسباني على مكاسب مالية كبيرة من هذه الصفقة، فلئن قدّر موقع ترانسفيرماركت العالمي القيمة السوقية للنجم المغربي بـ20 مليون يورو، فإنّ النادي الإسباني يخطط للحصول على مبلغ أعلى بكثير، خاصة إن تابع اللاعب تألقه مع فريقه في مختلف المسابقات، إضافة إلى أنه سيكون حاضراً في كأس العالم 2026 مع "أسود الأطلس"، بما أن المدرب وليد الركراكي يعتمد عليه باستمرار.

وأكدت مصادر إعلامية مختلفة، منها فوت 01 الفرنسي، السبت، أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بالتعاقد مع اللاعب المغربي، وأن المدرب لويس إنريكي يُساند هذه الفكرة، وبالتالي قد يُدخل الفريق في مفاوضات رسمية مع الفريق الإسباني للحصول على اتفاق، ولكن النادي الفرنسي سيكون مطالباً برفع قيمة العرض المالي، لأن نادي توتنهام الإنكليزي مهتم بدوره بهذه الصفة ضمن خطط الفريق لاستعادة قوته في الدوري المجلي، بعد الصعوبات التي وجدها في بداية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن تبدي فرق أخرى رغبتها في ضمّ النجم المغربي، وهو أمر طبيعي، خاصة مع التألق اللافت لهذا اللاعب في مختلف المباريات مع الفريق.

الزلزولي يكسب ثمار التجربة

سيكون الزلزولي من بين النجوم العرب المتوقع لهم إشعال الميركاتو الصيفي المقبل، ولهذا فإن قرار الرحيل عن برشلونة نحو أوساسونا في البداية، ثم الانتقال لاحقاً إلى ريال بيتيس ضمن الكثير من المكاسب لهذا اللاعب، بما أنه الان على أبواب تجربة أكثر إثارة بعد أن فشل في تجربته السابقة مع نادي برشلونة، كما أن انتظام حضوره أساسياً مع فريقه الإسباني ساعده على افتكاك مكان أساسي في صفوف منتخب بلاده.

وستعرف مسيرة المهاجم المغربي تحولاً مثيراً مع النضج الذي أصبح عليه، فقد كان متألقاً في كأس أفريقيا الأخيرة والتجارب الصعبة التي مرّ بها، مثل فشله مع النادي الكتالوني أو خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا، ولم يؤثر ذلك كثيراً في مستواه وأظهر قوة شخصية مكّنته من التألق، في انتظار أن يعيش تجربة أكثر إثارة بنهاية الموسم الحالي.