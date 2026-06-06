- شهد فريق ريال بيتيس الإسباني تغييرات في القيمة السوقية للاعبيه، حيث ارتفعت قيمة المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى 40 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في الفريق بجانب البرازيلي أنتوني. - انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للفريق إلى 246.4 مليون يورو، مما يجعله يحتل المركز السادس بين أغلى الأندية في الدوري الإسباني. - ارتفعت قيمة الإسباني ألفارو فاييس إلى 7 ملايين يورو بعد انضمامه للفريق، بينما حافظ ناتان برناردو وسيرجي ألتيميرا على قيمتهما السوقية.

أسفر التحديث الجديد لقيمة اللاعبين على موقع ترانسفير ماركت، عن نتائج متباينة لفريق ريال بيتيس الإسباني، الذي أظهر ارتفاعاً وانخفاضاً في القيمة السوقية لعدد من اللاعبين، مع بروز المغربي عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً) بشكل لافت للنظر بعد نهاية الموسم وتأهل فريق المدري التشيلي مانويل بيليغريني إلى دوري أبطال أوروبا.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لفريق بيتيس 246.4 مليون يورو، بمتوسط 9.13 ملايين يورو لكل لاعب، بانخفاض عن 248.8 مليون يورو في مارس/ آذار الماضي. ويحتل الفريق الآن المركز السادس بين أغلى الأندية في الدوري الإسباني. أما الزلزولي، مع اقتراب كأس العالم 2026، وتحسن سجله التهديفي بشكل ملحوظ، فقد وصلت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، بزيادة قدرها 10 ملايين يورو، عن التحديث السابق الذي صدر قبل ثلاثة أشهر. وعند انضمام النجم المغربي إلى بيتيس، كانت قيمته 15 مليون يورو، وهو الآن أغلى لاعب في الفريق، إلى جانب البرازيلي أنتوني الذي بقيت قيمته عند 40 مليون يورو.

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أما اللاعب الآخر الذي ارتفعت قيمته إلى سبعة ملايين يورو، فهو الإسباني ألفارو فاييس، الذي انضمّ إلى الفريق في صفقة انتقال حرّ بعد رحيله عن لاس بالماس الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثانية بقيمة 2.5 مليون يورو، لترتفع قيمته هذا العام بمقدار 4.5 ملايين يورو، وهو العام الذي حجز فيه مركز حارس المرمى الأساسي، مُزيحاً مواطنه باو لوبيز. أما اللاعبان المعروضان حالياً في السوق، وهما البرازيلي ناتان برناردو دي سوزا والإسباني سيرجي ألتيميرا، فيحافظان على قيمتهما السوقية على موقع ترانسفير ماركت عند 25 مليون يورو و20 مليون يورو على التوالي.