الزلزولي يكتب موسماً استثنائياً بأرقام غير مسبوقة

- عبد الصمد الزلزولي يبرز مع ريال بيتيس بفضل مهاراته الهجومية وقدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة، حيث سجل 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 25 مباراة، محققاً أفضل أرقامه المهنية حتى الآن. - مدربه مانويل بيليغريني يشيد بتطوره ونضجه، مشيراً إلى استماعه للنصائح وتقبله للنقد، مما ساهم في رفع معدله التهديفي بشكل ملحوظ، حيث أصبح عنصراً مهماً في الفريق. - صفقة انتقال الزلزولي إلى بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو أثبتت نجاحها، مع اهتمام أندية أوروبية كبرى به، مما قد يتيح لبيتيس فرصة لإبرام "صفقة القرن" في المستقبل.

يقدم عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً)، موسماً مميزاً مع ريال بيتيس، لما يملكه الجناح المغربي من مراوغة وجرأة هجومية، لكنه أضاف هذا الموسم عنصراً افتقده في فترات سابقة، يتمثل في الحسم داخل الثلث الأخير، والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الاثنين، فبعيداً عن الانطباعات، تؤكد الأرقام هذا التطور اللافت، ففي 25 مباراة خاضها حتى الآن بمختلف المسابقات، نجح الدولي المغربي في تسجيل تسعة أهداف، وتقديم ست تمريرات حاسمة، وهي أفضل حصيلة رقمية في مسيرته الاحترافية. ولم يسبق له أن كان بهذا التأثير المباشر في أهداف فريقه. ففي الموسم الماضي أسهم في 14 هدفاً (9 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، بينما سجل خلال فترة إعارته إلى أوساسونا 8 مساهمات تهديفية (6 أهداف وتمريرتان حاسمتان). أما أفضل مواسمه مع برشلونة، ما بين الفريق الرديف والأول، فقد اكتفى حينها بـ4 أهداف و6 تمريرات حاسمة، واليوم، ومع بقاء جزء مهم من الموسم، تجاوز تلك الأرقام، مؤكداً نضجه وتقدمه الفني.

وجاء آخر أهداف الزلزولي، يوم الأحد الماضي، في شباك ريال مايوركا، حين افتتح التسجيل، وقاد فريقه لتحقيق الفوز خارج الديار. وعقب اللقاء، أشاد مدربه مانويل بيليغريني بما يقدمه اللاعب، مسلطاً الضوء على العمل الهادئ الذي يقف خلف هذا التطور. وقال بيليغريني في تصريحاته: "أنا سعيد جداً من أجله، لأنه لاعب يمتلك إمكانات كبيرة ونضج كثيراً خلال العام الأخير، جاء لأنه يستمع للنصائح ولا يصرّ على رأيه، وهو دائماً منفتح على النقد والتوجيه من أجل التطور. لقد رفع معدله التهديفي بشكل كبير. في السابق كان يصنع العديد من الفرص، لكن القليل منها كان ينتهي بأهداف، أما الآن فأصبح يملك قدرة تهديفية واضحة ساعدتنا على الوصول إلى هذا الوضع. لقد استحق ذلك بعمله اليومي في التدريبات".

الزلزولي "صفقة القرن"

حقق ريال بيتيس مكاسب عدة، بالتعاقد مع الزلزولي في عام 2023، بعدما ضم الجناح المغربي مقابل 7.5 ملايين يورو لقاء 50% من حقوقه الاقتصادية، في صفقة استراتيجية منحت هامش مناورة أيضاً لنادي برشلونة، إلا أن المعطيات تغيّرت لاحقاً، إذ لم يعد النادي الكتالوني يحتفظ سوى بـ20% من قيمة أي بيع مستقبلي، بعدما وافق بيتيس على تسهيل انتقال فيتور روكي إلى بالميراس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رغم أن المهاجم البرازيلي كان لا يزال معاراً. ورغم أن ريال بيتيس لا يُبدي حالياً أي نية للتخلي عن اللاعب المغربي، الذي بات عنصراً متزايد الأهمية في منظومة الفريق الأخضر والأبيض، فإن الزلزولي بدأ يستقطب اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، لا سيما من الدوري الإنكليزي الممتاز، فلم تمر قدرته على صناعة الفارق وتطوره اللافت مرور الكرام. وفي أروقة النادي الأندلسي، يدرك المسؤولون أنه في حال وصول عرض لا يُقاوم، قد يكونون أمام فرصة لإبرام صفقة تاريخية، وتحقيق ما يمكن وصفه بـ"صفقة القرن"، من خلال بيع الزلزولي.