الزلزولي يربك حسابات الركراكي... كابوس الإصابات يطارد منتخب المغرب

أربكت إصابة نجم ريال بيتيس الإسباني، عبد الصمد الزلزولي (23 عاماً)، حسابات المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، بعد تعرّض اللاعب لآلام قوية في الكاحل، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، استعداداً للمباراة الودية المرتقبة أمام أوغندا، غداً الثلاثاء، على الملعب الكبير في طنجة، ضمن تحضيرات "أسود الأطلس" لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها المملكة، من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبلين.

وكشف مصدر خاص من داخل الجهاز الفني لمنتخب المغرب، فضل عدم الكشف عن اسمه، وفي تصريحات لـ "العربي الجديد"، اليوم الاثنين، أنّ الزلزولي نُقِل مباشرة إلى أحد مستشفيات طنجة لإجراء فحوصات بالأشعة، بهدف تحديد طبيعة الإصابة، وبيان ما إذا كانت مرتبطة بمشكل قديم ظل يلازم اللاعب بين الحين والآخر. ويأتي هذا التحرك الطبي السريع، تفادياً لأي مضاعفات غير متوقعة، خصوصاً مع اقتراب انطلاق البطولة القارية، التي يراهن عليها المنتخب المغربي بقوة. ووفق المعطيات نفسها، ينتظر الركراكي نتائج الفحوصات، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركة الزلزولي في مواجهة أوغندا، غير أن المؤشرات الأولية ترجّح إبعاد اللاعب عن المباراة، رغبةً من الجهاز الفني في منحه مزيداً من الراحة، وعدم المجازفة به في هذا التوقيت الحرج.

وتضاف إصابة الزلزولي إلى قائمة من التحديات التي يواجهها الركراكي في المرحلة الحالية، إذ يفتقد المنتخب المغربي قائده أشرف حكيمي (27 عاماً) بسبب خضوعه لبرنامج علاجي خاص، عقب إصابته الخطرة مع باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا. كما تتواصل معاناة مدافع نادي مرسيليا، نايف أكرد (29 عاماً)، مع الإصابات المتكررة منذ بداية الموسم، ما يزيد من حجم المتاعب أمام الجهاز الفني قبل الاستحقاق الأفريقي. وكان المنتخب المغربي قد حقق فوزاً افتتاحياً في أولى مبارياته الودية بكأس أمم أفريقيا، بتغلبه على موزامبيق بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي على ملعب طنجة، حمل توقيع عز الدين أوناحي (25 عاماً) في الشوط الأول.