الزلزولي يدافع عن دياز بعد إهداره ركلة الجزاء في نهائي كأس أفريقيا

أكد المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، لدى وصوله إلى إشبيلية بعد ختام مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أن محاولة إبراهيم دياز تسديد ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا" في المباراة النهائية "كانت قراره ويجب احترامه"، على الرغم من ارتكابه خطأً "سيجعله لاعباً أفضل".

وكان لدى لاعب ريال مدريد، وزميل الزلزولي في المنتخب المغربي، فرصة منح المغرب لقب البطولة القارية في اللحظات الأخيرة من المباراة أمام السنغال، لكنه أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة للغاية، حاول فيها التسجيل باستعراض من خلال التسديد على طريقة "بانينكا" الشهيرة، لكن الكرة استقرت سهلة في أحضان حارس مرمى الخصم، إدوارد ميندي، ما تسبب بصدمة للمغاربة وللعرب.

وقال الزلزولي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية من مطار سان بابلو مساء الاثنين: "أنا بخير، رغم أن الأمور لم تجرِ كما توقعنا، لكنني بخير. كان الأمر مؤلماً، لكنني أفكر بالفعل في مباراة بيتيس. أفضل عدم الحديث عمّا حدث في المباراة النهائية، لكنني أعتقد أن هذا سيجعل إبراهيم دياز أقوى".

واعتبر الزلزولي جلسة التدريبات اليوم الثلاثاء بأنها فرصة لتفقد حالته البدنية بعد أن لعب 120 دقيقة في نهائي البطولة الأفريقية يوم الأحد، لكنه أعرب عن استعداده للعب يوم الخميس أمام باوك اليوناني في مسابقة الدوري الأوروبي، لأنه يجد "هذه المرحلة الأخيرة من الموسم" التي يواجهها بيتيس "مثيرة للغاية".

وكان إبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد، قد عبر عن الألم الذي يشعر به بعد الخسارة في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، إثر إضاعته ركلة جزاء نفذها على طريقة "بانينكا" في الوقت بدل الضائع قبل الخسارة في الوقت الإضافي، قائلاً "روحي تؤلمني".