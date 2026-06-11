الزلزولي يخرج عن صمته بعد ضياع حُلمه المونديالي ورسالة خاصة من حكيمي

- عبد الصمد الزلزولي يعبر عن امتنانه لدعم الجماهير بعد استبعاده من كأس العالم 2026 بسبب إصابة خطيرة، ويؤكد عزمه على العودة أقوى لدعم منتخب المغرب. - قائد المنتخب أشرف حكيمي يوجه رسالة دعم للزلزولي ونايف أكرد، مشيداً بمساهماتهما ومؤكداً استمرار الفريق في القتال من أجلهما. - منتخب المغرب بقيادة المدرب محمد وهبي يستعد لمواجهة البرازيل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات الثالثة، مع طموح للحفاظ على إنجاز مونديال 2022.

خرج مهاجم منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً)، عن صمته بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم 2026 عقب الإصابة الخطرة التي تعرض لها في المواجهة الودية أمام النرويج، ما جعل المدرب محمد وهبي يستعين بخدمات أمين سباعي بدلاً من نجم نادي ريال بيتيس الإسباني.

وكتب عبد الصمد الزلزولي رسالة على حسابه في موقع "إنستغرام"، الخميس، جاء فيها: "أود أن أبدأ بتوجيه خالص الشكر للجميع على رسائل الدعم والمحبة التي تلقيتها خلال الأيام القليلة الماضية. إن غيابي عن بطولة (يقصد كأس العالم) بهذه الأهمية ضربة قوية، ولا أنكر أنها مؤلمة، لكن في الأوقات العصيبة يكون الإيمان والصبر والامتنان أثمن ما نملك. الحمد لله على كل شيء".

وتابع الزلزولي: "يعلم من يعرفني أنني لن أستسلم. سأعمل كل يوم بقوة وحماسة أكبر من أي وقت مضى، لأعود أقوى وأفضل. كما أتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. أنا على ثقة بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتمثيل بلدنا بكل فخر. أدعو جميع المغاربة إلى الوقوف صفاً واحداً خلفهم، ودعمهم في كل خطوة. شكراً لكم على دعمكم الدائم. الحمد لله، ديما المغرب".

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من جهته، وجه قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي رسالة مباشرة إلى زميليه عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد، بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس" بسبب إصابتهما، فكتب على حسابه في خاصية "الستوري" رسالة خاصة جاء فيها: "كرة القدم قد تكون قاسية أحياناً. شكراً لكما على كل ما قدمتماه للفريق منذ اليوم الأول، سنواصل القتال من أجلكما. نحبكما".

يذكر أن منتخب المغرب، بقيادة مدربه محمد وهبي، يستعد لخوض أول مواجهة في بطولة كأس العالم 2026 ضد منتخب البرازيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات الثالثة، التي تضم أيضاً كلاً من: اسكتلندا وهايتي، إذ يُريد رفاق القائد أشرف حكيمي الحفاظ على الإنجاز في مونديال 2022 والذهاب إلى النهائي في النسخة الحالية.