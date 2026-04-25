الزلزولي يحصل على عرض ضخم من "البريمييرليغ": صفقة بـ45 مليون يورو

أصبح نجم نادي ريال بيتيس الإسباني، المغربي عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً)، محط أنظار فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما بات يتلقى العديد من العروض المغرية، من أجل حسم صفقته خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم محاولات إدارة الفريق "الأندلسي" العمل على تجديد عقده.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الجمعة، أن عبد الصمد الزلزولي على رادار الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة، لكن النجم المغربي، تلقى بالفعل عرضاً من قبل إدارة ليفربول الإنكليزي، التي أبدت استعدادها لحسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، مقابل دفع 45 مليون يورو، وهو مبلغ يعكس ثقة "الريدز" بالحصول على موافقة المهاجم الشاب.

وأوضحت أن الزلزولي يُعد أحد الأمثلة على نجاح المواهب الشابة في أخذ حصتها من الأندية الكبرى في الدوري الإسباني، بعدما استطاع المهاجم خطف الأنظار إليه مع ريال بيتيس في الموسم الجاري في جميع المسابقات، الأمر الذي يجعل مهمة إدارة الفريق الأندلسي في الحفاظ على خدماته بالغة الصعوبة، خاصة أنه حصل على عرض رسمي من ليفربول.

وتابعت الصحيفة أن ريال بيتيس لن يغلق الباب أمام الزلزولي نهائياً، بل سيحاول القائمون على إدارة الفريق الأندلسي الحصول على أرباح مالية من عملية بيع عقده، لكنه لن يعطي موافقته نهائياً على العرض المقدم من ليفربول الإنكليزي، نظراً إلى أن النجم المغربي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، وربما يخطف الأنظار في المسابقة الدولية، ما سيزيد قيمته السوقية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الزلزولي سيكون أحد أبرز النجوم، الذين سيخطفون الأضواء وبقوة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أصبح مرتبطاً بنادي ليفربول الإنكليزي، لكن إدارة ريال بيتيس تريد الحصول على الكثير من العروض، التي سترفع قيمة الصفقة، وربما سيشاهد الجميع، كيف سيدفع "الريدز" أكثر من 45 مليون يورو، حتى يحسم الصفقة.