الزلزولي يتعافى.. وبيتيس يحدد شرط رحيله

- يتعافى عبد الصمد الزلزولي من إصابته التي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2026، ويعمل بجد لاستعادة لياقته، حيث أشاد المدير الرياضي لريال بيتيس بجهوده المستمرة للعودة سريعاً إلى الملاعب. - يتمسك ريال بيتيس بالشرط الجزائي في عقد الزلزولي البالغ 60 مليون يورو، رغم قيمته السوقية الحالية التي تصل إلى 30 مليون يورو، ولا يوجد استعجال في اتخاذ قرارات بشأن مستقبله. - يتابع نادي برشلونة مستقبل الزلزولي باهتمام، مع اهتمام أندية أستون فيلا ونيوكاسل بضمه، مما قد يحقق مكاسب مالية لبرشلونة الذي يحتفظ بنسبة 20% من أي بيع مستقبلي.

يتدرب الجناح المغربي، عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً) منذ أيام، لاستعادة لياقته البدنية، بعد الإصابة التي أبعدته عن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، في اللحظات الأخيرة. وبدأ الزلزولي رحلة تعافيه وحده خلال إجازته، في الوقت الذي أوضح فيه المدير الرياضي لريال بيتيس، مانو فاغاردو، في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية، السبت: "الزلزولي يسير وفق الجدول الزمني المحدد لتعافيه بشكل تام، وأعتقد أنه يجب علينا الإشادة به وشكره على ذلك، لأنه منذ لحظة إصابته وهو يعمل ليلاً ونهاراً للعودة في أسرع وقت ممكن، لكن توقيت العودة إلى الملاعب يعتمد على ما يخبرنا به أطباؤنا". وحرمت الإصابة الزلزولي من المشاركة في كأس العالم، لكن موسمه الممتاز مع بيتيس، جعله أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات.

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ويُدرك بيتيس قيمة اللاعب الذي يملكه، والذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 30 مليون يورو، وهو مبلغ يرفضه النادي حالياً، إذ تمسك بالشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدر بـ60 مليون يورو. وفي الوقت الراهن، لا يشعر اللاعب ولا النادي بأي نوع من الاستعجال، سواء في ما يتعلق بعودته إلى أرض الملعب، أو باتخاذ قرار متسرع بشأن رحيل لا يرضي جميع الأطراف.

من جهته، يتابع نادي برشلونة الإسباني باهتمام مستقبل الزلزولي، إذ تشير آخر المعلومات إلى أن أستون فيلا ونيوكاسل الإنكليزيين، يرغبان في الحصول على خدماته هذا الصيف، وهي صفقة، في حال إتمامها، ستكون مفيدة لخزائن النادي الكتالوني، الذي يحتفظ بنسبة 20% من أي بيع مستقبلي للزلزولي.