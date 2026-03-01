الزلزولي يتألق مع بيتيس وينثر سحره في ديربي الأندلس

- تألق النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي في "ديربي" الأندلس، حيث ساهم في تعادل ريال بيتيس مع إشبيلية 2-2، بتمريرتين حاسمتين لزملائه، مما جعله نجم اللقاء بلا منازع. - أصبح الزلزولي ركيزة أساسية في تشكيلة ريال بيتيس، حيث سجل 9 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة في 27 مباراة، مما جذب اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى لضمه في الانتقالات الصيفية. - إدارة ريال بيتيس مستعدة لبيع الزلزولي مقابل 40 مليون يورو، بينما يركز اللاعب على إنهاء الموسم بنجاح لضمان مكانه مع منتخب المغرب في مونديال 2026.

خطف النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً) الأنظار إليه بقوة، بعدما ساهم بقيادة ناديه ريال بيتيس إلى فرض التعادل في "ديربي" الأندلس أمام ضيفه إشبيلية بهدفين لمثلهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتلاعب عبد الصمد الزلزولي بمدافعي إشبيلية في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول في "ديربي الأندلس"، قبل أن تصل الكرة إلى زميله البرازيلي أنتوني، الذي تلقى الكرة على طبق من ذهب ليحولها مقصية رائعة في شباك حارس المرمى الذي عجز عن التصدي لها، الأمر الذي جعل ريال بيتيس يتقدم بنتيجة اللقاء.

وواصل عبد الصمد الزلزولي تألقه الكبير في "ديربي" الأندلسي بعدما نجح في ضرب الخط الخلفي لمدافعي إشبيلية، عندما قام بإعطاء تمريرة على طبق من ذهب إلى زميله ألفارو فيدالغو، الذي وضعها بسهولة في شباك حارس المرمى في الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول، ليفرض صاحب الـ24 عاماً نفسه نجماً للقاء. وأصبح عبد الصمد الزلزولي من أهم ركائز التشكيلة الأساسية لنادي ريال بيتيس في جميع المسابقات بالموسم الجاري، بعدما استطاع النجم المغربي تسجيل تسعة أهداف وصناعة ثماني تمريرات حاسمة خلال 27 مواجهة لعبها، الأمر الذي لفت أنظار كبار الفرق الأوروبية إليه من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن إدارة نادي ريال بيتيس لن تقف في طريق عبد الصمد الزلزولي في حال أراد الرحيل إلى صفوف أحد الفرق الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن القائمين على الفريق الأندلسي يريدون الحصول على 40 مليون يورو، في الوقت الذي يريد فيه المغربي التركيز على إنهاء الموسم الجاري من أجل أن يحجز مقعده مع منتخب "أسود الأطلس" في مونديال 2026.