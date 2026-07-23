الزلزولي والرحيل عن بيتيس.. برشلونة يترقب المكاسب

يتابع نادي برشلونة الإسباني باهتمام مستقبل عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً)، إذ تشير آخر المعلومات إلى أن أستون فيلا ونيوكاسل الإنكليزيين، يرغبان في الحصول على خدماته هذا الصيف، وهي صفقة، في حال إتمامها، ستكون مفيدة لخزائن النادي الكتالوني.

ويحتفظ برشلونة بنسبة 20% من أي بيع مستقبلي للزلزولي، وقد يحصل الآن على مبلغ إضافي كبير إذا ما سعى أستون فيلا أو نيوكاسل في نهاية المطاف إلى ضم جناح ريال بيتيس. ووفقاً لصحيفة دياريو دي إشبيلية الإسبانية، الثلاثاء، فإن كلا الناديين الإنكليزيين مهتمان جداً بضم الزلزولي، على الرغم من تمسك بيتيس بشرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، للسماح له بالرحيل.

وحقق أستون فيلا مكاسب مالية كبيرة، ستزداد بعد اقتراب مورغان روجرز من الرحيل لتشلسي، الذي سيدفع 137 مليون يورو من أجل ضمه، بينما حصل نيوكاسل أيضاً على مكاسب مماثلة من انتقال ساندرو تونالي إلى توتنهام (108 ملايين يورو) وأنتوني جوردون إلى برشلونة (70 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافات).

وفي حال تمسك ريال بيتيس بسعره المطلوب للجناح المغربي، فسيحصل برشلونة على 12 مليون يورو إضافية مقابل النسبة التي يحتفظ بها من حقوقه. وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة باع الزلزولي إلى بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو. وفي البداية، كان النادي الكتالوني يمتلك 50% من حقوق اللاعب المغربي، لكن بيتيس استحوذ لاحقاً على 30% إضافية، بعد تسهيل انتقال فيتور روكي إلى بالميراس البرازيلي. جدير بالذكر فإن الزلزولي قدم موسماً رائعاً العام الماضي مع ريال بيتيس، حيث سجّل 15 هدفاً وصنع 10 أهداف.