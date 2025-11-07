الزلزولي والخنوس يقودان موجة الإبداع المغربي في الدوري الأوروبي

- تألق اللاعبون المغاربة في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، حيث قاد عبد الصمد الزلزولي ريال بيتيس للفوز على أولمبيك ليون بهدف رائع، وساهم بلال الخنوس في فوز شتوتغارت على فاينورد روتردام بهدف حاسم. - إبراهيم صلاح أبدع مع بازل السويسري بتسجيله الهدف الثالث ضد ستيوا بوخارست، بينما أظهر سفيان الكرواني مهاراته في صناعة الأهداف مع أوتريخت الهولندي. - الأداء المميز لهؤلاء اللاعبين يعكس تطورهم وقدرتهم على التأثير في المباريات الكبرى، مما يعزز مكانتهم في الساحة الأوروبية.

واصل اللاعبون المغاربة تألقهم اللافت في مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت مساء الخميس، بعدما لعبوا أدواراً حاسمة مع أنديتهم بين تسجيل وصناعة الأهداف التي منحتهم انتصارات ثمينة في سباق التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وبرز من بين هؤلاء النجوم كل من عبد الصمد الزلزولي مع ريال بيتيس، وبلال الخنوس الذي تألق مع شتوتغارت، وكذلك إبراهيم صلاح رفقة بازل السويسري، إلى جانب سفيان الكرواني الذي واصل تألقه في صناعة الأهداف رفقة أوتريخت الهولندي.

وكان النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي (23 عاماً)، واحداً من أبرز اللاعبين في مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما قاد فريقه ريال بيتيس الإسباني إلى تحقيق فوزه الثالث في المسابقة، وهذه المرة على حساب ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة هدفين دون رد، في قمة مباريات هذه الجولة، وافتتح لاعب برشلونة السابق باب التسجيل للفريق الأندلسي في الدقيقة 30، بعد أن استغل ركنية نفذها زميله الكونغولي سيدريك باكامبو، ليتابع الكرة بركبته ويضعها في شباك الفريق الفرنسي. وبهذا الهدف رفع الزلزولي رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم مع ريال بيتيس في مختلف البطولات، وليصل إلى المساهمة التهديفية السابعة.

Le but d'Abdessamad Ezzalzouli 🔥🇲🇦pic.twitter.com/LEUPizb1FD — Moroccan Foot Talents (@Moroccanfoot94) November 6, 2025

وخطف مواطنه بلال الخنوس (21 عاماً)، الأضواء في قمة كروية ثانية جمعت فريقه شتوتغارت الألماني بضيفه فاينورد روتردام الهولندي، وذلك بعدما سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 برأسية محكمة لم يتمكن الحارس من التصدي لها، قبل أن يضاعف زميله دينيز أونداف النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك حقق شتوتغارت فوزه الثاني في مسابقة الدوري الأوروبي ورفع رصيده إلى ست نقاط، ليُحيي آماله في التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، علماً أن الخنوس رفع رصيده إلى ثماني مساهمات تهديفية في مختلف المسابقات، بينها أربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة.

Bilal El Khannouss 84'



Europa League | 🇪🇺 Stuttgart 1-0 Feyenoordpic.twitter.com/sQ7wQ4beba — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 6, 2025

وتواصل تألق نجوم المنتخب المغربي في بطولة الدوري الأوروبي، وهذه المرة عن طريق إبراهيم صلاح (24 عاماً)، الذي ساهم في فوز فريقه بازل السويسري على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد أن سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88 إثر تمريرة ذكية من زميله السويسري شيردان شاكيري، لينفرد بالحارس ويسدد كرة قوية لم يتمكن من التصدي لها، مانحاً فريقه الانتصار الثاني في المسابقة، ويُعد هذا الهدف الثاني لإبراهيم صلاح هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل في الدوري السويسري.

ولم يقتصر تألق اللاعبين المغاربة على تسجيل الأهداف في الدوري الأوروبي، بل امتد إلى صناعتها أيضاً، وهو ما نجح فيه سفيان الكرواني (25 عاماً)، الذي قدّم تمريرة حاسمة لزميله الإسباني ميغيل رودريغيز في اللقاء الذي تعادل فيه فريقه أوتريخت الهولندي مع ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة هدف لكل منهما، ونفّذ الكرواني ركلة حرة بطريقة ذكية على الأرض وصلت إلى رودريغيز، الذي سدد الكرة بقوة في شباك الفريق البرتغالي في الدقيقة 48، قبل أن يتمكن الزوار من تعديل النتيجة لاحقاً، وتُعد هذه التمريرة الحاسمة الخامسة للنجم المغربي في "اليوروبا ليغ"، والـ11 له هذا الموسم في جميع البطولات.