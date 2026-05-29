الزلزولي في دائرة اهتمامات نيوكاسل مع تحرك محتمل لصفقة ضخمة

- تتجه سوق الانتقالات إلى سيناريو معقد يربط بين أندية كبرى مثل نيوكاسل وبرشلونة وريال بيتيس، حيث قد تتجاوز صفقة أنتوني غوردون إلى برشلونة 70 مليون يورو، مع تحركات لضبط سقف الرواتب. - برز اسم المغربي عبد الصمد الزلزولي كأحد مفاتيح التحرك المحتمل، مع اهتمام نيوكاسل وتوتنهام وأستون فيلا، حيث قد تصل عوائد برشلونة إلى 10 ملايين يورو من الصفقة. - العلاقات الجيدة بين برشلونة وبيتيس قد تسهّل تمرير الصفقات المتداخلة، مع تحركات أخرى مثل انتقال جان فيرغيلي إلى ريال بيتيس، وسط حاجة الأندية لضبط أوضاعها المالية.

تتجه سوق الانتقالات إلى سيناريو معقد قد يربط بين عدة أندية أوروبية كبرى، في مقدمتها نيوكاسل وبرشلونة وريال بيتيس، ضمن سلسلة صفقات متداخلة قد تغيّر ملامح الميركاتو الصيفي. وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الخميس، فإنّ صفقة انتقال النجم أنتوني غوردون إلى برشلونة قد تتجاوز قيمتها 70 مليون يورو في حال تفعيل المتغيّرات المرتبطة بالعقد، في وقت يسعى فيه النادي الكتالوني إلى ضبط تأثير الصفقة على سقف الرواتب عبر تحركات مالية موازية.

وفي هذا السياق، برز اسم المغربي عبد الصمد الزلزولي كأحد مفاتيح التحرك المحتمل، بعدما أبدى نادي نيوكاسل اهتماماً متجدداً بضمه، مع استعدادات لتقديم عرض قد يتجاوز 50 مليون يورو، ما قد يمنح برشلونة عوائد مالية مهمة تصل إلى نحو 10 ملايين يورو من الصفقة، إضافة إلى تحسين وضعه المالي في ملف التسجيلات. كما بين التقرير، أن أندية إنكليزية أخرى مثل توتنهام وأستون فيلا تتابع وضع اللاعب عن قرب، في ظل ارتفاع قيمته السوقية بعد موسم لافت مع ريال بيتيس تحت قيادة المدرب مانويل بيليغريني، حيث سجل 15 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويرتبط السيناريو المحتمل أيضاً بتحركات في اتجاهات أخرى داخل الدوري الإسباني، إذ قد ينتقل اللاعب الشاب جان فيرغيلي إلى ريال بيتيس، في إطار سلسلة تبادلات غير مباشرة بين الأطراف، مع احتفاظ برشلونة بنسب من حقوق إعادة البيع في بعض الصفقات.

ووضح المصدر أن العلاقات الجيدة بين برشلونة وبيتيس قد تسهّل تمرير هذه الصفقات المتداخلة، خاصة في ظل حاجة بعض الأندية إلى تحقيق مبيعات قبل نهاية يونيو/حزيران، لضبط أوضاعها المالية استعداداً للموسم الجديد. وفي المقابل، يتمسك مانويل بيليغريني باستمرار الزلزولي، الذي يُعد أحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، مؤكداً في تصريحات سابقة أهمية الحفاظ على الركائز الأساسية، رغم اعترافه بأن العروض الكبيرة قد تغيّر المعادلة في سوق الانتقالات.