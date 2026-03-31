يسلط نادي ريال بيتيس الإسباني، التركيز بشكل كبير على المغربي عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً)، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لمشروع المدرب التشيلي مانويل بيليغريني (72 عاماً). وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، فقد ارتفعت القيمة السوقية للنجم المغربي إلى 30 مليون يورو، ما يجعله من أكثر لاعبي الفريق المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تألقه اللافت هذا الموسم.

وقدم الزلزولي موسماً مميزاً، حيث سجل تسعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة، وعزز حضوره تأثيره على أرض الملعب وقيادته للفريق، ما يجعله عنصراً حاسماً في تشكيلة بيتيس، وطريق الفريق لتحقيق أهدافه الكبرى، بما في ذلك المنافسة على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يتوقع فيه النادي تحركاً بشأنه الصيف المقبل من أكبر الأندية، ذلك أن الزلزولي بات أحد أكثر الأجنحة تكاملاً في الدوري الإسباني.

أما شريك الزلزولي في هجوم الفريق، البرازيلي أنتوني، فقد وصلت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، بعدما انضم اللاعب في البداية على سبيل الإعارة في شتاء الموسم الماضي، من صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي، ووجد في بيتيس استقراراً جعله يرفض الرحيل، قبل أن يتحول انتقاله الصيفي إلى صفقة رئيسية للنادي لإحداث نقلة نوعية. ورغم أنه لم يقدم النسخة الكاملة من مستواه السابق، إلا أنه سجل 12 هدفاً وقدم تسع تمريرات حاسمة، رغم معاناته من إصابة عضلية أثرت على جاهزيته البدنية.