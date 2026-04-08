- عبد الصمد الزلزولي، نجم ريال بيتيس، أبدى غضبه بعد تدخل زميله كوتشو هيرنانديز لتنفيذ ركلة جزاء حصل عليها في مباراة ضد سبورتينغ براغا، مما أدى إلى نقاش حاد بينهما قبل أن يتدخل المدرب مانويل بيليغريني. - المدرب بيليغريني قرر أن ينفذ كوتشو هيرنانديز ركلة الجزاء، مما أثار استياء الزلزولي الذي ابتعد عن الموقف وعلامات الحزن بادية عليه لعدم تمكنه من زيادة أهدافه في الدوري الأوروبي. - رغم نجاح هيرنانديز في تسجيل هدف التعادل، رفض الزلزولي الاحتفال مع زملائه بسبب حرمانه من فرصة التسجيل، لكنه تجنب تصعيد الموقف إلى شجار.

عبر النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً) عن غضبه بطريقته الخاصة، خلال المواجهة التي تعادل فيها ناديه ريال بيتيس الإسباني مع فريق سبورتينغ براغا البرتغالي، بهدف لمثله، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن عبد الصمد الزلزولي استطاع الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 61 من عمر الشوط الأول في المواجهة، لكنه حينما حاول الاستعداد لتنفيذ ركلة الجزاء، تدخل زميله الكولومبي، كوتشو هيرنانديز، حتى يأخذها منه، إلا أن النجم المغربي رفض في بداية الأمر، ودخل في نقاش حاد مع زميله حول تسديد الركلة، ما اضطر رفيقه إلى اللجوء لمدرب الفريق الأندلسي، مانويل بيليغريني.

وأظهرت اللقطات طلب مانويل بيليغريني من كوتشو هيرنانديز الذهاب مباشرة إلى منطقة الجزاء، حتى ينفذها بدلاً من النجم المغربي، الذي عبّر عن غضبه الكبير من قرار مدرب نادي ريال بيتيس الإسباني، ليبتعد بعدها "أسد الأطلس" مباشرة دون أن يزيد من حدة التوتر وعلامات الحزن والحسرة بادية على وجهه، بسبب عدم قدرته على تسجيل هدف لصالح فريقه في المسابقة القارية.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن كوتشو هيرنانديز استطاع إدراك التعادل لصالح ناديه ريال بيتيس، بعدما وضع الكرة بنجاح في شباك حارس مرمى فريق سبورتينغ براغا البرتغالي، لكن عبد الصمد الزلزولي رفض الاحتفال مع رفاقه بالهدف الثمين، بسبب غضبه من حرمانه زيادة غلته التهديفية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما استطاع إحراز 10 أهداف في المسابقة، لكن دون أن يتطور الأمر لشجار بين اللاعبين.