الزاكي لـ"العربي الجديد": السكتيوي يمتلك مجموعة قوية في كأس العرب

- أكد بادو الزاكي أن منتخب المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، مشيداً بتأهله لكأس العالم 2026 دون استقبال أي هدف، مما يعكس تطور الأداء والنتائج الإيجابية في مختلف الفئات. - أشار الزاكي إلى أن منتخب أسود الأطلس سيكون منافساً قوياً في كأس أمم أفريقيا القادمة، بشرط توفر الظروف المناسبة وتجنب الغيابات والأخطاء التحكيمية. - أشاد الزاكي بمنتخب الناشئين والمنتخب الرديف، مؤكداً أن نجاحهم هو نتيجة للاستثمار في البنية التحتية والتكوين، مما يعزز فرصهم في البطولات القادمة.

كشف المدير الفني لمنتخب النيجر، بادو الزاكي (66 عاماً)، أن منتخب المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، نظراً للتطور الواضح في أدائه والنتائج الإيجابية التي يحققها في مختلف الفئات، خصوصاً بعد التأهل إلى كأس العالم 2026 بالعلامة الكاملة دون استقبال أي هدف.

وقال بادو الزاكي في حوار مع "العربي الجديد"، إن منتخب أسود الأطلس سيكون منافساً قوياً على التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا القادمة، بشرط توفر الظروف المناسبة وتجنب الغيابات المؤثرة، والأخطاء التحكيمية في المباريات الحاسمة.

وتوقف بادو الزاكي عند الاستفاقة الكبيرة التي يعيشها منتخب الناشئين في مونديال قطر 2025، بعد بداية متعثرة، واعتبرها طبيعية لعمل قاعدي انطلق منذ أكثر من 15 عاماً داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم. وتابع موضحاً: "من الطبيعي أن يتألق منتخب تحت 17 سنة في قطر، بعد السياسة الناجعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، وقبل ذلك حقق أشبال الأطلس إنجازاً تاريخياً بالتتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية والعربية. هذا النجاح هو ثمرة للاستثمار الكبير في البنية التحتية والتكوين والمدربين خلال السنوات الأخيرة، ونأمل أن يتوج ذلك بلقب كأس أمم أفريقيا المقبلة التي ستقام في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير".

أما بخصوص المنتخب الرديف الذي يستعد لخوض بطولة كأس العرب في الدوحة بداية من الأول ديسمبر/كانون الأول حتى الـ18 منه، فقد أشاد بادو الزاكي بالعمل الذي يقوم به المدرب طارق السكتيوي، مؤكداً أنه يملك مجموعة قوية ومتكاملة تضم لاعبين أثبتوا حضورهم في عدة مناسبات، كما سبق أن تألقوا بشكل لافت في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، وأضاف: "يتوفر السكتيوي على منتخب قوي قادر على الذهاب بعيداً في هذه البطولة العربية والتتويج بلقبها، بغض النظر عن قوة المنتخبات المشاركة".