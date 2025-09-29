"الريمونتادا"... سلاح انتصارات برشلونة منذ بداية الموسم

تجلّت "الريمونتادا" سلاحاً حاسماً في مسيرة برشلونة مع انطلاقة الموسم الجديد، بعدما قلب النادي الكتالوني النتائج في أكثر من مواجهة صعبة وخرج فائزاً في مباريات كاد أن يفقد فيها النقاط، وأثبت رجال المدرب، هانسي فليك (60 عاماً)، أن شخصية الفريق لا تستسلم مهما كانت الظروف، بل تزداد قوة كلما واجهوا التعقيدات داخل المستطيل الأخضر.

وحوّل برشلونة تأخّره أمام ريال سوسييداد إلى فوز ثمين بهدفَين لواحد، ليحسم الصدارة بفارق نقطتَين عن ريال مدريد. وكرّر السيناريو ذاته أمام ليفانتي، حين قلب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير بثلاثة أهداف، كما تجاوز عقبة ريال أوفييدو في مباراة انتهت لصالحه بهدفين لواحد بعد أن كان متأخراً.

هذه السلسلة من الردود القوية تعكس الروح القتالية التي صارت سمة أساسية في أداء الفريق منذ بداية الموسم، وأظهر اللاعبون انسجاماً واضحاً مع فلسفة فليك، الذي اعتمد على مرونة تكتيكية تمنح الفريق قدرة على العودة في الأوقات الصعبة، حسب ما أشارت إليه صحيفة موندو ديبورتيفو، الأحد، واستفاد من الحلول الفردية عبر لامين يامال وراشفورد وروني بردغجي، إلى جانب الصلابة الدفاعية التي قادها كوندي، كما لعبت التغييرات في التوقيت المناسب دوراً حاسماً في ترجيح كفة الفريق، ما جعل الجماهير تزداد ثقة بالقدرة على المنافسة حتى في أحلك اللحظات.

ورسّخ برشلونة حضوره الذهني حين أثبت أن تأخره في النتيجة لا يعني نهاية المباراة، بل بداية لمرحلة جديدة من الضغط والبحث عن الثغرات. وأكد فليك في أكثر من تصريح أن "الريمونتادا" لم تأت بالصدفة، بل هي نتاج عمل بدني ونفسي متواصل يهدف إلى صناعة عقلية لا تعرف الاستسلام، ومع تواصل النتائج الإيجابية، يزداد الحديث في الأوساط الرياضية عن برشلونة الذي استعاد شخصيته التاريخية القائمة على الروح والعزيمة، ليجعل من "الريمونتادا" سلاحه الأبرز في سباق البطولات هذا الموسم، وسبيله لاستعادة صدارة الدوري الإسباني من الغريم ريال مدريد.