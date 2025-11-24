الريان يقترب من وداع مورينو.. ونادٍ في الليغا يفتح له باب العودة

يفكّر المهاجم الإسباني رودريغو مورينو (34 عاماً)، بجدية في خوض تجربة جديدة داخل "الليغا"، بعد فترة ناجحة مع نادي الريان القطري، إذ يظهر فريق إلتشي أبرز المرشحين لضمه، والذي يتابع عن قرب وضع اللاعب التعاقدي في قطر بعد اقتراب عقده من نهايته، ويدرس إمكانية إتمام صفقة قد تمنح الفريق إضافة قوية للموسم المقبل.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الأحد، فإن نادي إلتشي الإسباني يعيش حالة من التفاؤل الحذر بعد نجاحه في تثبيت موقعه بين الكبار، وبناء مشروع يستهدف الاستقرار على المدى المتوسط. وقد حدّدت الإدارة الرياضية هدفاً واضحاً يتمثل في رفع المستوى التنافسي، عبر التعاقد مع لاعبين ذوي خبرة مثبتة، وهو ما يجعل ضم لاعب بحجم رودريغو مورينو، دون كلفة انتقال، خياراً مثالياً يتماشى مع هذا التوجه. ورغم تقدمه في العمر، فإن رودريغو يحافظ على لياقة مميزة وطموح كبير، ما يجعل عودته إلى دوري يعرفه جيداً خياراً واقعياً ومناسباً.

ويمثّل اللاعب الإسباني معادلة مربحة بالنسبة لنادي إلتشي، فهو مهاجم بخبرة دولية وتكوّن في مستوى عالٍ، ولديه فهم ناضج لكرة القدم. وفي فريق لا يزال يبحث عن تعزيز قوته الهجومية، يمكن لمورينو أن يوفّر القيادة والحسم في اللحظات المهمة، إضافة إلى القدرة على الربط بين الخطوط بما يخدم الأسلوب الذي يرغب الجهاز الفني في ترسيخه. وتؤكد مسيرة اللاعب قدرته على تقديم الإضافة، إذ لعب في أندية بالمستوى الأول، وخاض تجارب في دوريات مختلفة، وأظهر قابلية عالية للتأقلم مع بيئات كروية متعددة. كما منحه مشواره في الريان القطري فرصة لعب دور قيادي والحفاظ على إيقاعه التنافسي وتعزيز ثقته بنفسه. لذلك، فإن عودته المحتملة إلى "الليغا" لا تبدو مجرد رغبة شخصية، بل خطوة منطقية تتناسب مع لاعب ما زال يملك الكثير ليقدمه.

وتبدو الظروف مواتية للجميع؛ فمع دخول عقد مورينو رودريغو مرحلته الأخيرة، تصبح الصفقة منخفضة المخاطر. أما بالنسبة للاعب نفسه، فتمثل العودة فرصة لاستعادة البروز في بطولة عالية المستوى، واللعب بأسلوب اعتاد عليه، والوجود في بيئة مألوفة. وبالنسبة لفريق إلتشي، فهي خطوة نوعية سريعة ورسالة واضحة حول طموح النادي في تثبيت نفسه بقوة داخل الدوري الإسباني. ويبقى التحدي الذي ينتظر مورينو أكبر من مجرد دقائق لعب؛ وهو يتعلق بالعودة إلى دوري يتطلب شراسة وانضباطاً واستمرارية. ومع ذلك، فإن خبرته ومرونته في اللعب تجعلانه قادراً على التأقلم دون صعوبات كبيرة. وسيجد في مشروع إلتشي بيئة مناسبة تمنحه القدرة على العطاء دون ضغوط الأندية الكبرى.