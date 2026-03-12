- ريال مدريد يتألق في دوري الأبطال بفوز كبير 3-0 على مانشستر سيتي، حيث سجل فيدي فالفيردي "هاتريك" مذهل، مستفيداً من تمريرات كورتوا وفينيسيوس ودياز، واستغل أخطاء دفاعية من السيتي. - أداء جماعي مميز لريال مدريد بقيادة فالفيردي، حيث بدا الفريق غير قابل للإيقاف، وأكدت صحيفة ماركا أن الفريق الذي يسجل أولاً في مواجهات الريال والسيتي غالباً ما يخسر. - في نتائج أوروبية أخرى، فاز باريس سان جيرمان على تشلسي 5-2، وحقق بودو/غليمت النرويجي فوزاً مفاجئاً على سبورتينغ لشبونة 3-0، بينما تعادل أرسنال مع باير ليفركوزن 1-1.

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في تحقيق نتيجة كبيرة على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي، 3-0، مساء الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت البداية الأوروبية في البرنابيو من نصيب تيبو كورتوا، بعد أن أرسل الحارس البلجيكي تمريرة حاسمة مذهلة من مسافة 60 متراً، في الهدف الأول، فقد نجح الأوروغوياني فيدي فالفيردي في خطف الأضواء بأداء مذهل، بعد أن سجل "الهاتريك" الأول له بقميص ريال مدريد. وبعد هدف أول من تمريرة كورتوا، جاء الهدف الثاني بعد انطلاق فينيسيوس من الجهة اليسرى، وتمرير الكرة إلى فالفيردي، الذي تحرك ببراعة وسجل هدفاً متقناً مستغلاً لمسة دفاعية خاطئة من روبن دياز. أما الهدف الثالث، فكان لوحة فنية ربما لا يستطيع تنفيذها سوى أقل من 0.1% من لاعبي العالم: لمسة ذكية من المغربي إبراهيم دياز، ثم حركة مذهلة من فالفيردي وتسديدة قوية على حارس المرمى لتسكن الشباك.

خطأ مزدوج وضع ريال مدريد في المقدمة

في الهدف الأول ارتكب لاعب السيتي الشاب أورايلي خطأ، بعد التقدم أمام فالفيردي المتمركز قرب خط منتصف الملعب، ليفشل في التعامل مع الكرة الطويلة من كورتوا، ليسيطر فالفيردي على الكرة بلمسة مميزة وضعته في مواجهة المرمى. ومع امتداد الكرة قليلاً، قرر دوناروما الخروج للتدخل، لكن الأوروغوياني سبقه بلمسة ذكية. وجاء الخطأ الثاني من الحارس الإيطالي الذي سحب يده من الكرة رغم وجوده داخل منطقة الجزاء، ما منح فالفيردي أفضلية كاملة للتسجيل بسهولة في الشباك الخالية.

ولم تصدق مدرجات سانتياغو برنابيو ما يحدث، لكن الواقع أكد أن أربيلوا ولاعبيه قدموا أفضل أداء لهم هذا الموسم في الشوط الأول، واكتسحوا مانشستر سيتي الذي فاجأته أفضل نسخة لريال مدريد منذ أشهر. ومع اشتعال الأجواء في البرنابيو، بدا الفريق الملكي غير قابل للإيقاف، وكان فالفيردي النجم المطلق، إذ قاد العرض بثلاثية تاريخية عكست تفوقاً جماعياً، وتألقاً لافتاً للاعبين مثل إبراهيم دياز. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن المواجهات الأخيرة بين الريال والسيتي شهدت توديع الفريق الذي يسجل الهدف الأول بخسارة المباراة أو الخروج من الدور، حيث تكررت هذه الظاهرة في ست مواجهات سابقة بالأدوار الإقصائية، إضافة إلى مباراة في دور المجموعات خلال الموسم الحالي.

باريس ينتصر وغليمت يواصل المفاجآت الأوروبية

وانتصر باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه تشلسي الإنكليزي 5-2. وسجّل أهداف سان جيرمان كل من برادلي باركولا في الدقيقة 10، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 40، قبل أن يضيف فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 74، فيما ختم خفيشا كفاراتسخيليا خماسية النادي الباريسي بهدفين في الدقيقتين 86 والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. في المقابل، أحرز البلوز هدفيه عن طريق مالو غوستو في الدقيقة 28، وإنزو فرنانديز في الدقيقة 57، لتبقى بطاقة التأهل مفتوحة قبل مباراة الإياب.

وعلى ملعبه أسبميرا، واصل بودو/غليمت النرويجي نتائجه المفاجئة، بعد انتصاره على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثية دون رد. وكان أرسنال الإنكليزي قد تعادل بصعوبة 1-1 أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني، لتتوقف مسيرة الفريق الإنكليزي المظفرة في المسابقة هذا الموسم عند ثمانية انتصارات. وسجل الألماني كاي هافرتز ركلة الجزاء لأرسنال في مرمى فريقه السابق، الذي كان قد تقدم بهدف سجله روبرت أندريتش بضربة رأس في الدقيقة 46. وسيتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء في لندن إياباً.