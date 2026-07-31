الرياضي يتقدّم على الحكمة 3-2 ويقترب من لقب دوري السلة اللبناني

- فاز نادي الرياضي بيروت على الحكمة بنتيجة (99-86) في المباراة الخامسة من السلسلة النهائية للدوري اللبناني لكرة السلة، ليقترب من تحقيق اللقب التاسع والثلاثين في تاريخه. - يحتاج الرياضي للفوز في المباراة المقبلة في غزير لتحقيق اللقب، رغم غياب نجمه وائل عرقجي، بينما يسعى الحكمة بقيادة جو غطاس لمعادلة السلسلة وجرّها لمواجهة فاصلة. - قدم الرياضي أداءً جماعياً مميزاً في المباراة الخامسة، بينما لم يظهر بعض نجوم الحكمة بمستواهم المعهود.

فاز نادي الرياضي بيروت على نظيره الحكمة، مساء الخميس، في المباراة الخامسة من السلسلة النهائية لبطولة الدوري اللبناني لكرة السلة بنتيجة (99-86)، على قاعة صائب سلام في المنارة، بعد مواجهة شهدت تفوق أصحاب الأرض منذ البداية حتى صافرة الحكم الختامية.

وتقدّم نادي الرياضي في السلسلة بنتيجة (3-2)، ليقترب من تحقيق اللقب التاسع والثلاثين في تاريخه، إذ بات رجال المدرب أحمد فران بحاجة إلى الفوز خلال المواجهة المقبلة في غزير بقاعة أنطوان الشويري، يوم السبت المقبل، وهو الذي يفتقد لجهود نجمه الأول وائل عرقجي، الغائب عن الملاعب منذ المباراة الثانية التي أقيمت في غزير، يوم الجمعة الماضي.

ولن تكون مهمة الرياضي بطبيعة الحال سهلة لتحقيق الانتصار الرابع وتأمين اللقب، إذ يقدم الحكمة تحت قيادة مدربه جو غطاس عروضاً طيبة على أرضه وبين جماهيره، بالتالي يمتلك فرصة ذهبية لمعادلة السلسلة وجرّ الرياضي إلى مواجهة سابعة وفاصلة.

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وقدّم الرياضي في المباراة الخامسة على أرضه مستوى مميزا للغاية من الناحية الجماعية مع تقديم لاعبي مقاعد البدلاء إضافة، وهو الأمر الذي افتقده خلال المواجهة ما قبل الماضية بين جماهيره في قاعة صائب سلام. من جانبه يتطلع نادي الحكمة لتحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد غيابه لسنواتٍ طويلة عن منصات التتويج، وهو الذي كان يُمني النفس أن يعود الليلة بانتصار من أرض الفريق الأصفر، إلا أنّ بعض نجومه لم يظهروا بمستواهم المعهود، كما أن البدلاء لم يكونوا على قدر التطلعات.