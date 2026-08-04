الرياضي بطلاً للدوري اللبناني لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة

- توّج نادي الرياضي بيروت بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة 2025-2026 للمرة الـ39 في تاريخه، بعد فوزه على الحكمة بنتيجة 100-79 في السلسلة النهائية 4-3، بفضل أداء مميز من كريم زينون ودوشان ميليتيتش. - شهدت المباراة إنجازات فردية بارزة، حيث عزز إسماعيل أحمد رقمه القياسي باللقب الـ17، ورفع أمير سعود التاج الـ12، بينما وصل وائل عرقجي إلى لقبه العاشر رغم إصابته. - قاد المدرب أحمد فران الرياضي لتحقيق اللقب السابع في مسيرته والخامس على التوالي، مؤكداً هيمنة الفريق رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين.

حصد نادي الرياضي بيروت لقب الدوري اللبناني لكرة السلة 2025-2026 للمرة الـ39 في تاريخه والعشرين في العصر الحديث، بعد فوزه مساء الاثنين على غريمه التقليدي الحكمة بنتيجة 100-79 في قاعة صائب سلام بالمنارة، خلال السلسلة النهائية التي انتهت بواقع 4-3، بينما تأجل حلم الفريق الأخضر في حصد التاج للمرة التاسعة في تاريخه مرة أخرى.

وتأخر الرياضي في الربع الأول بواقع 23-24، قبل أن يعود أصحاب الأرض بقوة خلال الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 32-15، بعد أداء هجومي استثنائي وصلابة دفاعية من قبل رجال المدرب الوطني أحمد فران، أما الربع الثالث فقد اختتم 25-24، والربع الأخير 20-16 رغم محاولات مدرب الحكمة جو غطاس العودة.

وكان اللاعب اللبناني كريم زينون أفضل مسجلٍ في هذه المواجهة بعدما أحرز 32 نقطة بينها 6 ثلاثيات، في حين قدم زميله في الرياضي دوشان ميليتيتش مستوى استثنائياً هو الآخر بإحرازه 24 نقطة، إلى جانب سيطرته على الكرات المرتدة "ريباوند"، بينما كان الأميركي ديشاندري واشنطن اللاعب الأفضل في صفوف الفريق الخاسر بإحرازه 23 نقطة.

وشهدت المواجهة العديد من الإنجازات الفردية، بعدما وصل اللاعب اللبناني - المصري إسماعيل أحمد (49 عاماً) إلى القب الـ17 في مسيرته بمسابقة الدوري اللبناني، ليعزز رقمه القياسي، في الوقت الذي رفع أمير سعود التاج الـ12 في رحلته بعالم السلة اللبنانية متجاوزاً الأسطورة المعتزل فادي الخطيب (11)، بينما وصل وائل عرقجي إلى القب العاشر، رغم أنّه غاب منذ المباراة الثانية في السلسلة حين تعرّض لإصابة في الرباط الصليبي بقاعة أنطوان الشويري في غزير.

ونجح أحمد فران، الذي يشغل حالياً أيضاً منصب مدرب منتخب لبنان الأول، خطف اللقب السابع في مسيرته والخامس على التوالي مع الرياضي، وهو الذي أطلق تصريحاً نارياً بعد المواجهة خلال مقابلة مع قناة "MTV"، الناقل الرسمي للبطولة، بقوله: "طالما أنا في الرياضي، فلن يأخذ أي فريق اللقب منّا".

وكان الرياضي قد فقد في "الفاينل فور" جهود لاعب أورلاندو ماجيك ومينيسوتا تمبروولفز السابق الأميركي ماركوس جورج هانت، بعد الإصابة التي تعرّض لها، إلى جانب وائل عرقجي في السلسلة النهائية، لكن ذلك لم يمنع الرياضي من تجاوز الضغوط والصعاب أمام الحكمة الذي كان قريباً من التتويج، بفضل لاعبيه الأجانب المميزين وكذلك بعض الأسماء المحلية على غرار يوسف خياط "يويو".

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ويُعتبر الرياضي الفريق الأكثر تتويجاً بتاريخ الدوري اللبناني، بعدما بدأ باكورة إنجازاته في موسم 1950-1951 أما لقبه الأخير قبل ليلة الاثنين، فكان خلال نسخة 2024-2025، في الوقت الذي يمتلك فيه الحكمة 8 ألقاب، أولها في بطولة 1993-1994 وآخرها في 2003-2004، مقابل لقب لكل من الشامفيل وهومنتمن وبيروت والعمل بكفيا.