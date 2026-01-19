الرياضيون الأعلى دخلاً في العالم... رونالدو في الصدارة للعام الثالث

- تصدّر كريستيانو رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً للعام الثالث على التوالي، بإجمالي 260 مليون دولار، مع 60 مليون دولار من الإعلانات وحدها، مما يعزز مكانته كعلامة تجارية عالمية مؤثرة. - جاء الملاكم كانيلو ألفاريز في المركز الثاني بأرباح 137 مليون دولار، متجاوزاً ليونيل ميسي الذي حل ثالثاً بـ130 مليون دولار، مع تركيز التقرير على أهمية الرواتب والجوائز المالية في هذه العائدات. - شهد التصنيف حضوراً لافتاً لنجوم دوري كرة السلة الأميركي وكرة القدم الأميركية، مع تسجيل إنجازات جديدة لرياضة البيسبول وتأثير اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي.

تصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم، للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتقرير سنوي صادر عن منصة سبورتيكو الأميركية، بإجمالي عائدات تُقدّر بنحو 260 مليون دولار.

وجاءت المفاجأة في المركز الثاني، بحلول الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز، متجاوزاً الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما بلغت أرباحه 137 مليون دولار، فيما حلّ "البولغا" ثالثاً، بدخل وصل إلى 130 مليون دولار. ويشير التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه العائدات يأتي من الرواتب والجوائز المالية، إلى جانب إيرادات الرعاية والاتفاقيات التجارية. وبلغت مداخيل رونالدو من الإعلانات وحدها نحو 60 مليون دولار، مقابل 12 مليون دولار لكانيلو.

وأكد مختصون بالتسويق الرياضي، وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الأحد، أن تأثير رونالدو لم يعد محصوراً داخل المستطيل الأخضر، بل تحوّل إلى علامة تجارية عالمية ذات حضور واسع وتأثير اقتصادي ضخم، مستفيداً من إنجازاته الرياضية وقاعدته الجماهيرية الهائلة على مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد التصنيف حضوراً لافتاً لنجوم دوري كرة السلة الأميركي، بوجود 40 لاعباً ضمن قائمة المائة الأوائل، يتقدمهم ليبرون جيمس بإيرادات بلغت 128.7 مليون دولار، يليه ستيفن كوري بـ105.4 ملايين دولار. كما جاءت رابطة كرة القدم الأميركية، في المركز الثاني من حيث عدد الرياضيين الممثلين بـ22 لاعباً.

وفي إنجاز جديد لرياضة البيسبول، حضر لاعبان ضمن العشرة الأوائل، هما خوان سوتو بإيرادات بلغت 129.2 مليون دولار، وشوهي أوهتاني بـ102.5 ملايين دولار. كما برز تأثير اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، حيث حضر خمسة منهم ضمن أفضل 20 رياضياً، يتقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة في المركز السادس، بدخل وصل إلى 115 مليون دولار.

وسجّلت كرة القدم رقماً قياسياً بحضور 13 لاعباً، ضمن قائمة المائة الأعلى دخلًا، بينهم خمسة في قائمة العشرين الأوائل. وظهر لاعبان برازيليان في التصنيف هما نيمار دا سيلفا في المركز الـ30، بإيرادات بلغت 60 مليون دولار، وفينيسيوس جونيور في المركز الـ34، بـ58 مليون دولار. وبحسب التقرير، ينتمي الرياضيون المائة الأعلى دخلاً، إلى ثماني رياضات مختلفة و28 دولة، بإجمالي عائدات وصلت إلى 6.05 مليارات دولار، منها 4.63 مليارات من الرواتب والمكافآت، مقابل 1.42 مليار دولار من الرعايات ومصادر الدخل الأخرى.