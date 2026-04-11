خسرت الرياضة اللبنانية شهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، حيث استشهد لاعبا كرة يد، وكذلك شقيق نجم كرة السلة اللبنانية علي حيدر، في غارات متفرقة على الجنوب. وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة اليد استشهاد اللاعبين حسين حرب ومحمد ضاوي في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة النبطية جنوبي لبنان خلال الساعات الأخيرة، كما أعلن نجم فريق الحكمة اللبناني لكرة السلة ومنتخب لبنان علي حيدر عن استشهاد شقيقه حسن حيدر في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في بلدة قانا جنوبي لبنان، لتخسر الرياضة اللبنانية رياضيين جُدداً خلال الحرب.

ونعى الاتحاد اللبناني لكرة اليد اللاعبين حسين حرب ومحمد ضاوي في بيان رسمي مساء الجمعة، ذكر فيه: "ينعى الاتحاد اللبناني لكرة اليد حارس مرمى نادي المبرة الشهيد حسين حرب، ولاعب فريق ميفدون الشهيد محمد ضاوي، نودع اليوم الشهيدين حسين حرب ومحمد ضاوي. وقد قدم الثنائي أداء مميزاً طوال مشوارهما في كرة اليد اللبنانية، وعُرفا بالأخلاق والالتزام".

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة استشهاد 13 عنصراً من الجهاز كانوا يواصلون أداء مهامهم داخل المبنى المستهدف في النبطية جنوبي لبنان أمس الجمعة، مؤكدة أن الغارات الإسرائيلية طاولت مركز المديرية الإقليمية في المدينة. بدوره، نعى نجم كرة السلة اللبنانية ولاعب منتخب لبنان الأول علي حيدر شقيقه حسن في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مراسم الدفن التي أقيمت اليوم السبت في النبطية، وقال: "أخي قُتل على يد عدو لا يفرق بين كبير وصغير، لا يشبع من دم وقتل وتهجير، لا يفرق بين لون أو دين. أخي قُتل لأنه كان يحب أرضه ورزقه، ولأنه لديه عزة وكرامة وإنسانية ووطنية".

وتابع علي حيدر رسالته قائلاً: "بدمائك يا شقيقي ودم كل لبناني، أطلب من الحكومة اللبنانية ألا تتفاوض إلا بعد وقف إطلاق النار، لكيلا يكون هناك ضحايا مثل أخي، لأن دم أخي ليس رخيصاً. أريد أن أوصيكم أن تعلموا أولادهم وأولاد أولادكم أن يكرهوا إسرائيل، من الآن إلى يوم الدين، وإن شاء الله نصير كلنا يداً واحدة لنتغلب على هذا العدو".