"الروندو".. حكاية تمرين فتح الطريق لإسبانيا إلى نهائي المونديال

- تأهلت إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026 بفضل أداء مميز، خاصة من خط الوسط بقيادة رودري وفابيان رويز وداني أولمو، مع الأمل في تحقيق اللقب الثاني بعد نجاح 2010. - تدريبات "الروندو" كانت سلاحاً قوياً لإسبانيا، حيث تُعتبر أساس الهوية الكروية الوطنية، وتُعلم منذ الصغر، مما يعزز مهارات الاستحواذ والسيطرة. - يهدف "الروندو" إلى تحسين التركيز والدقة في اتخاذ القرارات، وسيحاول المنتخب تطبيقه أمام الأرجنتين في النهائي للسيطرة على الكرة وتحقيق الفوز.

تأهلت إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026، بفضل المستوى المميز الذي قُدِّم على أرض الملعب، وخصوصاً خط الوسط، بقيادة رودري وفابيان رويز وداني أولمو، ويأمل "الماتادور" في التتويج باللقب الثاني بالمونديال، بعد النجاح الكبير في نسخة كأس العالم 2010.

وبرزت تدريبات "الروندو" واحدة من الأسلحة القوية لمنتخب إسبانيا في مونديال 2026، ورغم بساطتها، فإن هذا النوع من التدريبات بات مصدر قوة فتح الطريق إلى نهائي كأس العالم، وتدريب "الروندو" هو عبارة عن وقوف مجموعة من اللاعبين على شكل دائرة لتبادل الكرة بلمسة أو لمستين، في وقت يُحاول لاعب أو أكثر في منتصف الدائرة قطع الكرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القيم الأساسية التي يغرسها تمرين "الروندو" في اللاعبين الإسبان؟ كيف يساهم تمرين "الروندو" في تحسين قدرة اللاعبين على التحكم بالكرة تحت الضغط؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورغم أن دولاً كثيرة تكتفي باستخدام هذا التمرين كإحماء بسيط أو تدريب هامشي، فإنه يمثل في إسبانيا أساس الهوية الكروية والأسلوب الوطني الذي تُفهم وتُدرس به اللعبة، ويتعلم الأطفال في إسبانيا هذه اللعبة في سن مبكرة جداً، وتظل ركيزة أساسية حتى في أعلى مستويات الاحتراف، إذ تغرس المهارات والقيم التي تمنح المنتخب الحالي قوته القائمة على الاستحواذ والسيطرة.

ويهدف تدوير الكرة بسرعة بين لاعبي الدائرة مع ضغط اللاعب المتمركز في وسط الدائرة إلى رفع مستوى التركيز والدقة في اتخاذ القرارات، ويكسب اللاعب من خلال "الروندو" مهارات في توقيت التمرير، إلى جانب تحسين التحكم بالكرة والتمركز الصحيح، وتميز ثلاثي خط وسط منتخب إسبانيا رودري وفابيان رويز وداني أولمو بتطبيق "الروندو" بأفضل طريقة خلال المباريات وخصوصاً في مواجهة فرنسا.

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ومن الصعب إحصاء عدد مرات "الروندو" التي خاضها رودري وفابيان رويز وداني أولمو خلال مسيرتهم الكروية، هذا الثلاثي الذي تلاعب بمنتخب فرنسا في نصف نهائي مونديال 2026، لكن المؤكد أنها تصل لآلاف الساعات من صقل التمرير بالقدمين والحفاظ على الهدوء في أضيق المساحات، والنتيجة واضحة في قدرتهم الفائقة على التحكم بالكرة تحت أي ضغط.

وسيُحاول منتخب إسبانيا تطبيق "الروندو" بأفضل طريقة ممكنة أمام منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، من أجل محاولة حرمان بطل العالم 2022، ونجمه ميسي، من الكرة قدر المستطاع، ومن ثم ضربه بالتحولات الهجومية ومحاولة تسجيل الأهداف التي من شأنها أن تُساهم في التتويج بلقب كأس العالم 2026.

This sequence from Spain pre-warm-up rondo 🤩



Brilliant touches all around 🔥#DStvFIFAWorldCup2026 | #EverythingCanWait pic.twitter.com/ZwKk5LM2US — SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) July 13, 2026