الروسان يرفع سقف الطموحات ويتحدث عن مواجهة العراق

- إنجازات منتخب الأردن: تأهل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على مصر بثلاثية نظيفة، متصدراً المجموعة الثالثة، مما يجعله مرشحاً قوياً للقب البطولة. - قيادة المدرب جمال السلامي: أشاد سعد الروسان بدور المدرب المغربي جمال السلامي في تعزيز الثقة بين اللاعبين، مما ساهم في تحقيق النجاحات، بفضل توجيهاته ودعمه المستمر. - الاستعداد للمنافسة القادمة: أكد الروسان جاهزية المنتخب لمواجهة أي خصم في ربع النهائي، مشيراً إلى أن هدفهم هو الفوز باللقب، مع تصدر علي علوان قائمة الهدافين بثلاثة أهداف.

أشاد مدافع منتخب الأردن، سعد الروسان (28 عاماً)، بزملائه في كتيبة "النشامى"، بعد انتهاء مواجهتهم أمام مصر، بالفوز بثلاثية نظيفة، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، متصدراً للمجموعة الثالثة، في بطولة كأس العرب 2025، وفرض نفسه واحداً من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة العربية.

وبيّن الروسان في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، في المنطقة المختلطة الخاصة بالإعلاميين، بملعب لوسيل: "نحن نعيش فترة ذهبية في كرة القدم، خصوصاً بعد التأهل إلى بطولة كأس العالم، وتغيرت عقليتنا كثيراً بعد الصعود إلى المونديال، وهذا كله بفضل جهود اللاعبين والعمل الكبير من المدرب جمال السلامي". وكشف الروسان عن أسرار قيادة المدرب المغربي، جمال السلامي، للمجموعة، سواء كان في الفندق، أم في غرفة الملابس قبل وبعد المباريات، قائلاً: "جمال السلامي قدم عملاً كبيراً معنا، وزرع الثقة في كل اللاعبين، أي لاعب يُشارك أو لا يُشارك، يزرع فيه سلامي الثقة الكاملة، يتحدث معه ويعطيه التعليمات ويمنحه ثقة كاملة. واكتمل عمل المدرب مع الحب الكبير داخل المجموعة، وغيرة بعضنا على بعض، مما جعلنا نحقق النجاح الكبير".

وعن المنافس القادم في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025، وجه الروسان رسالة خاصة إلى منتخب العراق، قائلاً: "نحن جاهزون لأي منافس، فهدفنا واحد منذ بداية البطولة، نسعى إلى اللقب، وأي منافس يأتي ضدنا يا مرحباً به". ويُذكر أن منتخب الأردن أنهى دور المجموعات متصدراً للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025، برصيد تسع نقاط بثلاثة انتصارات متتالية، كما تصدر علي علوان قائمة الهدافين، برصيد ثلاثة أهداف حتى الآن.