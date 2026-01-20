الروح الرياضية في ملاعب التنس.. حين تصدرت الإنسانية المشهد

- أظهرت اللاعبة الأسترالية بريسيلا هون روحًا رياضية عالية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمساعدتها لمنافستها الكندية مارينا ستاكوسيتش بعد إصابتها، مما يعكس أن الفوز ليس كل شيء في الرياضة. - اللاعبة التركية زينب سونماز أوقفت المباراة لمساعدة جامع الكرات الذي تعرض لوعكة صحية، مما يبرز أهمية الروح الرياضية والاهتمام بالآخرين. - نجوم التنس مثل نوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال أظهروا مواقف إنسانية رائعة في مواقف سابقة، مما يعكس تواضعهم واهتمامهم بالآخرين خارج المنافسة.

لا تقتصر منافسات التنس على الصراع داخل حدود الملعب أو مطاردة الألقاب، فكثيراً ما تكشف الملاعب عن وجه إنساني، تتقدم فيه قيم الرياضة والمواقف النبيلة على حساب النتائج، وفي أكثر من مناسبة، خطف لاعبون الأضواء بتصرفات أكدت أن الروح الرياضية لا تزال حاضرة بقوة في عالم الكرة الصفراء.

وقدّمت لاعبة التنس الأسترالية، بريسيلا هون (27 عاماً)، لقطة إنسانية لافتة خلال الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، يوم الاثنين، بعدما ساعدت منافستها الكندية مارينا ستاكوسيتش (21 عاماً) على مغادرة الملعب على كرسي متحرك، عقب اضطرارها إلى الانسحاب بسبب إصابة مؤلمة. وبحسب تقرير صحيفة ذا صن البريطانية، فقد كانت هون متقدمة في النتيجة (1-6)، (6-3) و(5-3)، عندما أجبرت ستاكوسيتش على إنهاء المباراة، نتيجة معاناتها من تشنجات حادة في الساق. وسارعت اللاعبة الأسترالية إلى التوجه نحو منافستها المصابة للاطمئنان عليها ومحاولة تقديم المساعدة.

وقبل مغادرة اللاعبة الكندية أرض الملعب، رفعت هون، المصنفة الـ121 عالمياً، ساق ستاكوسيتش وساندتها في أثناء نقلها على الكرسي المتحرك. وقالت هون عقب اللقاء: "بالطبع لم أكن أرغب في الفوز بهذه الطريقة، لكنني أشعر بارتياح كبير لتأهلي إلى الدور الثاني. أتمنى حقاً أن تشعر مارينا بتحسن، فالمشهد كان مؤثراً للغاية، وقد تحدث معي كثيرون عن درامية اللحظات التي شهدها الملعب".

💔 Marina Stakusic è stata costretta a lasciare il campo in sedia a rotelle dopo aver subito un infortunio.



Commovente la sportività da parte dell'avversaria Priscilla Hon che le è stata accanto in ogni momento 🫂#EurosportTennis #AusOpen #AO2026 pic.twitter.com/UAYMIT76vW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 19, 2026

وخلال انطلاق البطولة نفسها، شهدت مواجهة اللاعبة التركية زينب سونماز ونظيرتها الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، لقطة إنسانية لافتة، بعدما بادرت الأولى إلى مساعدة أحد جامعي الكرات، الذي تعرض لوعكة صحية داخل الملعب، حيث توجهت نحوه فوراً ورافقته حتى خط التماس للاطمئنان عليه، في مشهد عكس روحاً رياضية عالية، وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتوقفت المباراة لنحو ست دقائق قبل أن تُستأنف من جديد، فيما أعلن الاتحاد الأسترالي للتنس تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجامع الكرات، في الوقت الذي غادرت فيه سونماز أرض الملعب بعد نهاية اللقاء، وسط تصفيق الجماهير.

وقبلها، خطف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأضواء بلقطة إنسانية مميزة خلال مشاركته في بطولة رولان غاروس نسخة عام 2014، عكست جانبه الإنساني وتواضعه. وخلال إحدى فترات التوقف في المباراة بسبب الأحوال الجوية، لاحظ ديوكوفيتش الفتى المكلف حمل المظلة لحمايته من المطر، فبادر بطلب جلوسه بدلاً من بقائه واقفاً. ولم يكتفِ بذلك، بل تسلّم المظلة بنفسه، وناول الفتى مضرب التنس في مشهد رمزي لتبادل الأدوار. وتواصلت اللفتة الإنسانية حين قدم النجم الصربي مشروباً للفتى، وجلس إلى جانبه يتبادل الحديث معه خلال فترة الاستراحة، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً من الجماهير الحاضرة.

وفي عام 2019، قدّم النجم الإسباني رافاييل نادال لفتة إنسانية راقية، عقب تأهله إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس. وخلال توجهه لتحية الجماهير والتوقيع لهم، انتبه نادال إلى طفل كان يبكي بعدما علق وسط حشد من المشجعين الذين تجمعوا للحصول على توقيعه. ولم يتردد النجم الإسباني في التدخل، إذ حمل الطفل بين ذراعيه وأبعده عن الزحام، قبل أن يمسح دموعه ويمنحه توقيعه، في مشهد إنساني مؤثر.