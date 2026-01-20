الروح الرياضية في ملاعب التنس.. حين تصدرت الإنسانية المشهد

رياضات أخرى
إسطنبول

أيوب الحديثي

F3CC82BB-9950-4E10-8CED-F0571ADF039E
أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
مباشر
20 يناير 2026   |  آخر تحديث: 12:03 (توقيت القدس)
صنعت هون الحدث بلقطتها الإنسانية ببطولة أستراليا (العربي الجديد/Getty)
صنعت هون الحدث بلقطتها الإنسانية في بطولة أستراليا (العربي الجديد/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أظهرت اللاعبة الأسترالية بريسيلا هون روحًا رياضية عالية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمساعدتها لمنافستها الكندية مارينا ستاكوسيتش بعد إصابتها، مما يعكس أن الفوز ليس كل شيء في الرياضة.

- اللاعبة التركية زينب سونماز أوقفت المباراة لمساعدة جامع الكرات الذي تعرض لوعكة صحية، مما يبرز أهمية الروح الرياضية والاهتمام بالآخرين.

- نجوم التنس مثل نوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال أظهروا مواقف إنسانية رائعة في مواقف سابقة، مما يعكس تواضعهم واهتمامهم بالآخرين خارج المنافسة.

لا تقتصر منافسات التنس على الصراع داخل حدود الملعب أو مطاردة الألقاب، فكثيراً ما تكشف الملاعب عن وجه إنساني، تتقدم فيه قيم الرياضة والمواقف النبيلة على حساب النتائج، وفي أكثر من مناسبة، خطف لاعبون الأضواء بتصرفات أكدت أن الروح الرياضية لا تزال حاضرة بقوة في عالم الكرة الصفراء.

وقدّمت لاعبة التنس الأسترالية، بريسيلا هون (27 عاماً)، لقطة إنسانية لافتة خلال الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، يوم الاثنين، بعدما ساعدت منافستها الكندية مارينا ستاكوسيتش (21 عاماً) على مغادرة الملعب على كرسي متحرك، عقب اضطرارها إلى الانسحاب بسبب إصابة مؤلمة. وبحسب تقرير صحيفة ذا صن البريطانية، فقد كانت هون متقدمة في النتيجة (1-6)، (6-3) و(5-3)، عندما أجبرت ستاكوسيتش على إنهاء المباراة، نتيجة معاناتها من تشنجات حادة في الساق. وسارعت اللاعبة الأسترالية إلى التوجه نحو منافستها المصابة للاطمئنان عليها ومحاولة تقديم المساعدة.

وقبل مغادرة اللاعبة الكندية أرض الملعب، رفعت هون، المصنفة الـ121 عالمياً، ساق ستاكوسيتش وساندتها في أثناء نقلها على الكرسي المتحرك. وقالت هون عقب اللقاء: "بالطبع لم أكن أرغب في الفوز بهذه الطريقة، لكنني أشعر بارتياح كبير لتأهلي إلى الدور الثاني. أتمنى حقاً أن تشعر مارينا بتحسن، فالمشهد كان مؤثراً للغاية، وقد تحدث معي كثيرون عن درامية اللحظات التي شهدها الملعب".

وخلال انطلاق البطولة نفسها، شهدت مواجهة اللاعبة التركية زينب سونماز ونظيرتها الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، لقطة إنسانية لافتة، بعدما بادرت الأولى إلى مساعدة أحد جامعي الكرات، الذي تعرض لوعكة صحية داخل الملعب، حيث توجهت نحوه فوراً ورافقته حتى خط التماس للاطمئنان عليه، في مشهد عكس روحاً رياضية عالية، وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتوقفت المباراة لنحو ست دقائق قبل أن تُستأنف من جديد، فيما أعلن الاتحاد الأسترالي للتنس تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجامع الكرات، في الوقت الذي غادرت فيه سونماز أرض الملعب بعد نهاية اللقاء، وسط تصفيق الجماهير.

شفيونتيك في ملعب ملبورن بارك في أستراليا المفتوحة، 19 يناير 2026 (روبيرت برانغ،Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

أستراليا المفتوحة: نجاة شفيونتيك وتأهل سهل لغوف وديوكوفيتش

وقبلها، خطف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأضواء بلقطة إنسانية مميزة خلال مشاركته في بطولة رولان غاروس نسخة عام 2014، عكست جانبه الإنساني وتواضعه. وخلال إحدى فترات التوقف في المباراة بسبب الأحوال الجوية، لاحظ ديوكوفيتش الفتى المكلف حمل المظلة لحمايته من المطر، فبادر بطلب جلوسه بدلاً من بقائه واقفاً. ولم يكتفِ بذلك، بل تسلّم المظلة بنفسه، وناول الفتى مضرب التنس في مشهد رمزي لتبادل الأدوار. وتواصلت اللفتة الإنسانية حين قدم النجم الصربي مشروباً للفتى، وجلس إلى جانبه يتبادل الحديث معه خلال فترة الاستراحة، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً من الجماهير الحاضرة.

وفي عام 2019، قدّم النجم الإسباني رافاييل نادال لفتة إنسانية راقية، عقب تأهله إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس. وخلال توجهه لتحية الجماهير والتوقيع لهم، انتبه نادال إلى طفل كان يبكي بعدما علق وسط حشد من المشجعين الذين تجمعوا للحصول على توقيعه. ولم يتردد النجم الإسباني في التدخل، إذ حمل الطفل بين ذراعيه وأبعده عن الزحام، قبل أن يمسح دموعه ويمنحه توقيعه، في مشهد إنساني مؤثر.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
الركراكي يتفاعل خلال مواجهة نيجريا في "الكان"، 14 يناير 2026 (توربيورن تاندي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

وليد الركراكي ومنتخب المغرب.. هل حان موعد التغيير؟

نيكو باز بقميص نادي كومو خلال مواجهة بولونيا، 10 يناير 2026 (تيزيانو بالابيو/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

بيريز يفكر في إعادة نيكو باز إلى ريال مدريد

من مواجهة أرسنال والإنتر في أبطال أوروبا، 6 نوفمبر 2024 (ماركو لوزاني/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

دوري أبطال أوروبا: قمة بين أرسنال وإنتر وامتحان قوي لريال مدريد