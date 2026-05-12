تأهل فريقا الرمثا والحسين إربد إلى نهائي كأس الأردن لكرة القدم، بعد فوز الأول على الفيصلي وانتصار الثاني على الوحدات في قمم نصف نهائي المسابقة التي جرت اليوم الثلاثاء، لتفرض أندية "الشمال" سيطرتها على البطولة، بعد تتويج الحسين بطلاً لدوري المحترفين المحلي قبل أيام قليلة.

ونجح الرمثا في إقصاء الفيصلي بفارق الركلات الترجيحية 6-4 بعد تعادلهما 1-1، في لقاء مثير حاول فيه الفيصلي تعويض جماهيره خسارة لقب الدوري لكنه خرج من الموسم بلا ألقاب ما زاد من مصاعبه، في حين تمكن الرمثا من استغلال حظوظه وخطف التأهل للمشهد الختامي للبطولة معززاً آماله في المنافسة على اللقب قبل نهاية الموسم.

بدوره، أكد الحسين إربد قدراته المميزة في حسم بطولة الدوري على حساب قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات محتفظا باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وتجسد ذلك في انتصاره على الوحدات اليوم أيضاَ بنتيجة 3-1، ليثبت مجدداَ أنه أفضل الفرق في الكرة الأردنية هذا الموسم، باعتباره يضم في صفوفه نخبة لاعبي النشامى الذين يستعدون لمشاركة تاريخية في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك هذا الصيف.

ويلتقي بذلك الحسين مع الرمثا في "ديربي الشمال" في المباراة النهائية. وحدد اتحاد كرة القدم الأردني موعد إقامة المباراة النهائية للبطولة يوم السبت المقبل 16 الشهر الحالي، في استاد عمان، بغض النظر عن الفرق المتأهلة التي تمثل شمال المملكة، وذلك في ضوء قرار إغلاق استاد الحسين للبدء بأعمال صيانة الملعب. وحسب نظام البطولة، في حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات هذا الدور بالتعادل، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة وهو الأمر الذي ينطبق كذلك في الدور النهائي.