كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، مساء الخميس، وخلال مؤتمر صحافي، انتهاء علاقة التعاون مع مدرب المنتخب الأول، وليد الركراكي (50 عاماً)، في الوقت الذي حرص فيه الاتحاد على إقامة حفل تكريم للمدرب تقديراً لجهوده، بالإضافة إلى تقديم المدير الفني الجديد محمد وهبي، الذي سيتولى المهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، في المؤتمر متحدثاً عن الركراكي: "لقد أتاح لنا هذا الشهر، بعد انقضاء كأس أفريقيا للأمم، فرصة تقييم شامل ودقيق لجميع جوانب العمل داخل الفريق الوطني. وكان لوليد الركراكي دور بارز في هذا التقييم، حيث شارك بكل فخر ومغربيته الأصيلة في رسم خطة واضحة لما يجب القيام به في المرحلة المقبلة. هذا التقييم منحنا رؤية واضحة حول الخطوات المستقبلية، مع التأكيد على أن الوقت المتبقي قبل المنافسات الكبرى، خاصة كأس العالم، ليس طويلاً، لكننا لسنا بصدد إنشاء منظومة جديدة، بل نواصل العمل بشكل مدروس ومنظم لتحقيق أفضل النتائج".

وتابع لقجع قائلاً "بهذا السياق، نغتنم الفرصة اليوم لتجديد شكرنا لوليد الركراكي على احترافيته وتفانيه، ولطاقم العمل الذي أشرف معه على قيادة المنتخب الوطني، وكل من ساهم في هذا النجاح. لقد كان الهدف دائماً واحداً: تقدم الفريق الوطني ورفع راية المغرب عالياً. نتمنى لوليد الركراكي ولكل أفراد الطاقم مزيداً من النجاح في حياتهم الخاصة والمهنية، مع التأكيد أن أبواب المغرب واتحاد كرة القدم ستظل مفتوحة لهم دائماً".

من جهته، قال الركراكي: "أغادر منصبي بشعور بالإخلاص والامتنان والثقة في أنني قمت بخدمة بلدي. حان الوقت لرحيلي وتغيير الأجواء، وحان الوقت ليشهد المنتخب المغربي، نفساً ووجهاً جديداً، يقوده الى سكة النجاحات. أشكر رئيس الاتحاد المغربي والجمهور اللاعب رقم 12، وللطاقم الذي رافقني، ولا أنسى كل لاعب من المنتخب حمل قميص الأسود بكل حب".

وتولى الركراكي (50 عاماً) تدريب المغرب في أغسطس /آب 2022، قبل نحو 3 أشهر من كأس العالم 2022 في قطر، ليقوده إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ البطولة، بعدما احتل المركز الرابع في المونديال. كما قاد الفريق في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها بلاده في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 2004، لكنه خسر بهدف دون رد عقب شوطين إضافيين أمام السنغال. من جهته، قال المدرب الجديد، محمد وهبي: "يشرفني نيل ثقة الاتحاد المغربية لكرة القدم. سنعمل بجدية وتواضع، بالاعتماد على منهجية واضحة وطموح جماعي: التقدم مباراة تلو الأخرى، وترسيخ معايير عالية في الإشتغال اليومي، وتمكين المنتخب من تحقيق نقلة نوعية خلال الاستحقاقات المقبلة، وأن نكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي".