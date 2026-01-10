- قاد وليد الركراكي منتخب المغرب لتحقيق انتصار ثمين على الكاميرون بهدفين نظيفين، مما أهلهم لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكداً على أهمية الثقة في اللاعبين مثل إسماعيل صيباري وإبراهيم دياز. - إسماعيل صيباري، أفضل لاعب في المباراة، أشار إلى أن السر في الفوز كان الحفاظ على العقلية القتالية والتماسك بين الخطوط، مع التسجيل في الأوقات المناسبة، رغم التحديات البدنية التي فرضها المنتخب الكاميروني. - صيباري أكد على أهمية التفوق على جميع المنافسين للفوز باللقب، مشيراً إلى عدم تفضيله لمواجهة منتخب معين في نصف النهائي، سواء الجزائر أو نيجيريا.

تحدث المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) ونجم "أسود الأطلس" إسماعيل صيباري (24 عاماً) عن الانتصار الثمين الذي حققوه على حساب الكاميرون، بهدفين من دون رد، مساء الجمعة، وبلوغ نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 على أرضهم.

وبعد اللقاء، صرّح الركراكي لقناة الرياضية المغربية كاشفاً أنّ هدفه كان دائماً أن يكون منتخب المغرب في القمة، وهو ما تحقق من خلال بلوغ دور الأربعة في كأس العالم 2022 بقطر، والآن في أمم أفريقيا. وعن سرّ تألق لاعبيه، خصوصاً إبراهيم دياز وإسماعيل صيباري ونائل العيناوي، أضاف: "حافظنا على الثقة، ولم نستمع لمن طالب مثلاً بإبعاد صيباري. حافظنا على الثقة وكنا نحترم قدراتنا، ويجب أن نقدّر المجهود الذي نقوم به".

من جهته، وفي تصريحات لقنوات بي إن سبورتس، تحدّث أفضل لاعب في اللقاء إسماعيل صيباري عن سرّ التفوق في لقاء الكاميرون قائلاً: "لا أعتقد أن هناك تغييراً كبيراً. لعبنا بنفس العقلية القتالية والرغبة القوية في الفوز، وكنا متماسكين على مستوى الخطوط الثلاثة. كما نجحنا في التسجيل في الوقت المناسب، بعكس ما حدث في المباراة الماضية". وعن الطابع البدني للمواجهة، أوضح: "كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة بدنياً. المنتخب الكاميروني معروف بقوته البدنية وجودته الفنية، سواء في دور المجموعات أو في الأدوار الإقصائية، لكننا تعاملنا مع اللقاء بذكاء".

وبخصوص التأهل لنصف النهائي واحتمال مواجهة الجزائر أو نيجيريا، ختم صيباري حديثه بالقول: "ليس لدي منتخب أفضّل مواجهته كخيار. إذا أردت الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، عليك أن تتفوق على الجميع. لا يهم المنافس، الأهم هو أن نواصل المشوار ونحقق اللقب".