الركراكي يكشف موعد الإعلان عن قائمة منتخب المغرب ومفاجآت مرتقبة

- أعلن مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، عن موعد الكشف عن القائمة النهائية لمباراتي البحرين والكونغو، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026، مع تسليط الضوء على الغيابات بسبب الإصابات. - سيعقد الركراكي مؤتمراً صحافياً في مركز محمد السادس بالرباط للإعلان عن القائمة، مع بدء معسكر تدريبي مغلق، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب. - تترقب الجماهير القائمة النهائية وسط اهتمام كبير، خاصة مع احتمالية استبعاد لاعبين بارزين مثل نصير مزراوي وشادي رياض، وعودة عبد الصمد الزلزولي بعد تعافيه من الإصابة.

حدّد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) يوم الخميس القادم موعداً للإعلان عن القائمة النهائية لخوض ودية البحرين في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وأيضاً مباراة منتخب جمهورية الكونغو في الرابع عشر من الشهر نفسه، على الأرضية نفسها، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة إقامتها في أميركا عام 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، أن المدرب وليد الركراكي سيعقد مؤتمراً صحافياً، الخميس القادم، في مركز محمد السادس بالرباط، من أجل الإعلان عن القائمة النهائية، قبل الدخول في معسكر تدريبي مغلق بداية من الاثنين القادم. وسيكون المؤتمر الصحافي مناسبة سانحة للمدرب وليد الركراكي بغرض تسليط الضوء على خياراته الجديدة، وبعض الغيابات المرتقبة الناجمة عن كثرة الإصابات، بالإضافة إلى الحديث عن المستجدات المتعلقة باستعدادات منتخب أسود الأطلس لبطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

ويترقب متابعو منتخب المغرب القائمة النهائية وسط اهتمام كبير لأسباب عدة، أبرزها اقتراب موعد العرس الأفريقي الذي يحظى بمتابعة أوسع، وأيضاً للتعرف على مدى جهوزية اللاعبين الذين سيختارهم لمباراتي البحرين والكونغو، خصوصاً في ظل الحديث عن استبعاد أسماء بارزة بسبب توالي الإصابات، على غرار نجم مانشستر يونايتد نصير مزراوي (27 عاماً) وموهبة كريستال بالاس شادي رياض (22 عاماً) ومدافع نادي تورينو الإيطالي آدم ماسينا (31 عاماً)، بالإضافة إلى حارس نادي نهضة بركان منير المحمدي (35 عاماً).

ولم يستبعد مصدر مقرب من المدرب وليد الركراكي رفض ذكر اسمه، في حديث مقتضب مع "العربي الجديد" الاثنين، إمكانية استبعاد بعض اللاعبين لتراجع مستواهم وعدم استعادة جهوزيتهم الفنية والبدنية، من دون ذكر هويتهم، مقابل عودة آخرين إلى كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، في مقدمتهم نجم ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي (23 عاماً) الذي استرجع مؤهلاته الفنية وحسه التهديفي منذ عودته من الإصابة.