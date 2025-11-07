الركراكي يكشف مصير حكيمي في كأس أمم أفريقيا ويوجه رسالة إلى زياش

- يغيب القائد أشرف حكيمي عن وديتي المغرب ضد موزامبيق وأوغندا بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مع باريس سان جيرمان، مما يثير تساؤلات حول مشاركته في كأس أمم أفريقيا. - أكد المدرب وليد الركراكي أن الجهود مستمرة لتجهيز حكيمي للعودة سريعاً، مع تنسيق بين الطاقم الطبي للمنتخب وناديه، لضمان جاهزيته للمباراة الأولى ضد جزر القمر. - عودة حكيم زياش إلى الملاعب مع نادي الوداد الرياضي تُعتبر مكسباً كبيراً للكرة المغربية، حيث يُتوقع أن يضيف الكثير بجودته الفنية العالية.

تشهد القائمة النهائية لمنتخب المغرب بقيادة المدرب، وليد الركراكي (50 سنة)، المستدعاة لخوض وديتَي موزامبيق وأوغندا يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على أرضية الملعب الكبير في طنجة، غياباً اضطرارياً للقائد أشرف حكيمي بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الكاحل خلال مباراة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء، لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتساءل متابعو منتخب أسود الأطلس حول مدى حظوظ لحاق النجم أشرف حكيمي ببطولة كأس أمم أفريقيا باعتباره عنصراً فعالاً ومؤثراً في المجموعة داخل الميدان وخارجه، خصوصاً بعدما أعلن ناديه باريس سان جيرمان غيابه لأسابيع عدّة دون تحديد عددها.

وفي هذا الإطار، قطع المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس وليد الركراكي (50 عاماً) الشك باليقين، حين كشف في المؤتمر الصحافي، اليوم الجمعة، بمركز محمد السادس بالرباط، أن الجهود تبذل على قدم وساق من أجل تجهيز القائد أشرف حكيمي حتى يعود إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن، وتابع قائلاً: "يُدرك الجميع مدى أهمية أشرف في تشكيلة المنتخب المغربي، فهو قائدنا واللاعب المحوري الذي يصنع الفارق، لذا فالطاقم الطبي يبدل مساعي حثيثة ليكون جاهزاً بنسبة 100% للمباراة الأولى أمام منتخب جزر القمر، كما أن التنسيق سيستمر بين الطاقم الطبي للمنتخب ونادي باريس سان جيرمان، من أجل وضع برنامج علاجي موحّد يمكّن اللاعب أشرف حكيمي من التعافي بأقصى سرعة".

وحول صعوبة عودة حكيمي إلى الملاعب قبل كأس أمم أفريقيا نظراً لخطورة إصابته، أكد المدرب وليد الركراكي أن اللاعب سيكون ضمن المجموعة التي ستخوض البطولة الأفريقية حتى ولم يكن جاهزاً بدنياً، وأردف ذاكراً: "أشرف لاعب لا يُعوض، لكن لن يكون مصدر قلق، لقد خضنا عدة مباريات من دونه ونجحنا في الفوز فيها".

في المقابل، أبدى المدرب وليد الركراكي اعتزازه بعودة النجم حكيم زياش إلى الميادين عبر بوابة نادي الوداد الرياضي، بعد غياب طويل، واعتبر هذه الخطوة مكسباً كبيراً للكرة المغربية لما يتمتع به هذا اللاعب من قدرات فنية عالية الجودة، وقال في هذا الإطار: "أي شخص سيكون سعيداً برؤية حكيم زياش في الملعب، وهو ما كنّا ننتظره منذ حوالى خمسة أشهر. نتمنى له السداد والتوفيق، فنحن نريد أن نراه دوماً متألقاً ولامعاً. سيكون بلا شك دفعة قوية للدوري المغربي، والأكيد أن الوداد الرياضي تعاقد مع لاعب من الطراز الرفيع باعتباره أحد أفضل النجوم الذين أنجبتهم الكرة المغربية على مر التاريخ. ونتمنى أن يستعيد مستواه المعهود عبر انتظامه في اللعب، لأنه قيمة إضافية لناديه الحالي وأيضاً للكرة المغربية".