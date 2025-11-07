الركراكي يكشف عن قائمة المغرب.. عودة نجمين وظهور موهبة شابة

- أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة نهائية تضم 27 لاعباً لمواجهة موزامبيق وأوغندا في نوفمبر، استعداداً لكأس أمم أفريقيا في المملكة بين ديسمبر ويناير. - شهدت القائمة دعوة أنس صلاح الدين لأول مرة بعد تغيير جنسيته الرياضية، وعودة رومان سايس وسفيان ديوب بعد غياب طويل، بينما غاب أشرف حكيمي وآخرون بسبب الإصابات. - تضم القائمة لاعبين بارزين مثل ياسين بونو في حراسة المرمى، ونصير مزراوي في الدفاع، وسفيان أمرابط في الوسط، ويوسف النصيري في الهجوم.

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، عن القائمة النهائية المكونة من 27 لاعباً، المستدعاة لخوض مباراتي موزامبيق وأوغندا يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم على أرضية الملعب الكبير في طنجة، انطلاقاً من الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

وشهدت القائمة النهائية توجيه الدعوة لأول مرة إلى نجم نادي آيندهوفن الهولندي أنس صلاح الدين (23 عاماً)، بعدما غير جنسيته الرياضية من الهولندية إلى المغربية، بالإضافة إلى عودة مدافع نادي السد القطري رومان سايس (35 عاماً)، وهداف نادي نيس الفرنسي سفيان ديوب (35 عاماً)، بعد غيابهما مدة طويلة عن كتيبة المدرب وليد الركراكي.

في المقابل، خلت القائمة النهائية من أسماء بارزة جراء الإصابات، ويتعلق الأمر بقائد منتخب المغرب أشرف حكيمي (27 عاماً)، وأسامة العزوزي (24 عاماً)، وزكريا أبو خلال (25 عاماً)، وزكريا الوحدي (23 عاماً)، ومروان سنادي (24 عاماً)، بالإضافة إلى استبعاد الظهير الأيمن لنادي إسبانيول برشلونة عمر الهلالي (21 عاماً) لخيارات فنية.

وفي ما يلي القائمة النهائية لمنتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي: في حراسة المرمى: ياسين بونو، المهدي لحرار، منير المحمدي. في خط الدفاع: نصير مزراوي، محمد الشيبي، جواد الياميق، آدم ماسينا، نايف أكرد، رومان سايس، أنس صلاح الدين، ويوسف بلعمري. في خط الوسط: عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، نائل العيناوي، سفيان أمرابط، أسامة ترغالين، إسماعيل الصيباري، وإلياس بنصغير. في خط الهجوم: إبراهيم دياز، إلياس أخوماش، سفيان رحيمي، يوسف النصيري، حمزة إكمان، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين طالبي، سفيان ديوب.