الركراكي يكشف برنامج وديتي موزمبيق وأوغندا... ووجوه واعدة ضمن القائمة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة مباراتين وديتين أمام موزمبيق وأوغندا على الملعب الكبير في طنجة، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المملكة، خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني المقبلين. ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، أمس الخميس، من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب المغرب، والذي رفض ذكر اسمه، فإن المدرب وليد الركراكي (50 عاماً) حدد برنامج الاستعدادات لمباراتي موزمبيق وأوغندا، اللتين ستمنحانه فرصة تجريب أسماء جديدة، والوقوف على جاهزية المجموعة ككل، قبل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأضاف المصدر، في هذا الإطار، أن "أسود الأطلس" سيلتحقون بمركز محمد السادس في الرباط، يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يشرع اللاعبون في التدريبات، خلال اليوم اللاحق، بواقع حصة واحدة يومياً، مع إمكانية إضافة حصة ثانية عند الحاجة، وبعد ذلك التوجه إلى طنجة قبل يوم واحد من موعد المباراة الأولى أمام موزمبيق. ويأتي هذا البرنامج المكثف في إطار حرص المدرب وليد الركراكي على تجهيز اللاعبين فنياً وتكتيكياً، وزيادة الانسجام بينهم جميعاً، خصوصاً على مستوى الأداء الجماعي. ومن المرجح أن يكشف المدرب وليد الركراكي عن القائمة النهائية، يوم الأربعاء المقبل، في مؤتمر صحافي بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط.

وستشهد استدعاء أسماء جديدة لأول مرة، وسط مطالب بتوجيه الدعوة إلى "أشبال أسود الأطلس"، الذين تألقوا خلال بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، وساهموا في ملحمة التتويج باللقب العالمي، ومن بين اللاعبين المرشحين لخوض وديتي موزمبيق وأوغندا؛ إسماعيل باعوف (19 عاماً)، وياسر زابيري (20 عاماً)، وعثمان معما (20 عاماً)، بالإضافة إلى العودة المحتملة لعدد من المصابين إلى كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، بعدما غابوا عن مباراتي البحرين وجمهورية الكونغو الوديتين، يومي التاسع والرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري

وتقرر إجراء المباراتين الوديتين على الملعب الكبير في طنجة، بمناسبة افتتاحه الرسمي، بعد أن خضع لإصلاحات شاملة استمرت عامين ونصف العام، ليكون جاهزاً لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا، وكذلك كأس العالم 2030، التي ستستضيفها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. وسيواجه منتخب المغرب نظيره الموزمبيقي، يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، على أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب أوغندا في الـ18 من الشهر نفسه.