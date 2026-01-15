الركراكي يقلب المعادلة بكأس أمم أفريقيا... من الانتقادات إلى الإشادة

- نجح وليد الركراكي في قيادة منتخب المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، رغم الانتقادات التي واجهها في البداية، حيث تصدر الفريق مجموعته وتغلب على الكاميرون في ربع النهائي. - في نصف النهائي، تمكن الركراكي من تحييد خطورة منتخب نيجيريا القوي، حيث انتهت المباراة بركلات الترجيح، وتألق الحارس ياسين بونو في التصدي لركلتين، مما أهل المغرب للنهائي. - وسائل الإعلام المغربية أشادت بالركراكي واعتبرت وصول المنتخب للنهائي إنجازاً كبيراً، حيث يواجهون السنغال في المباراة النهائية لتحقيق النجمة الثانية.

نجح مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً)، في قلب المعادلة خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية بعدما تحمّل الانتقادات الكثيرة التي تعرّض لها في بداية رحلة "أسود الأطلس" بالمسابقة القارية، وجعل الإشادة تتهاطل على ما فعله، عقب وصوله إلى النهائي، وبقي أمام خطوة وحيدة تفصله عن تحقيق حُلمه الكبير.

ورغم أن منتخب المغرب تصدر المجموعة الأولى، لكن وليد الركراكي تعرّض لهجوم حادٍ من قبل وسائل الإعلام المحلية في بلاده بسبب التعادل بهدف لمثله أمام مالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية، إلا أنّ الأوضاع تحوّلت إلى كابوس يلاحق المدير الفني عقب الفوز الباهت على تنزانيا بهدف نظيف في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا. وعاش الركراكي تحت وطأة الانتقادات وظهر في المؤتمرات الصحافية هادئاً، وتحاشى الدخول في أي مواجهة، بعدما ظهر المدرب مصمماً على الردّ بشكلٍ مباشر من خلال المواجهات المتبقية في المسابقة القارية، ونجح في ربع النهائي عندما خطف نجوم منتخب المغرب الأنظار إليهم أمام الكاميرون وحققوا انتصاراً مستحقاً بهدفين مقابل لا شيء.

لكن الركراكي عرف أن مواجهة نصف النهائي ضد منتخب نيجريا لن تكون سهلة نهائياً، لأن منتخب المغرب سيلعب أمام أحد أبرز الفرق في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما نجح "النسور الخضراء" في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، بالإضافة إلى تسجيل 14 هدفاً في شباك المنافسين، إلا أن المدير الفني عرف كيف يحدّ من خطورة المنافسين، والدليل غياب شبه تام للحارس ياسين بونو في الوقت الأصلي والإضافي بالمباراة.

ووصلت المواجهة إلى ركلات الترجيح، التي لعب فيها ياسين بونو دور البطولة المطلقة بعدما نجح في التصدي خلال مناسبتين، ليصل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بنتيجة (4-2)، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام المغربية تتغنى بالمدرب وليد الركراكي وتصف ما فعله بالإنجاز الكبير، وتبقت بذلك خطوة واحدة فقط على حلم النجمة الثانية في تاريخ "أسود الأطلس"، رغم صعوبة المهمة، لأن رفاق النجم أشرف حكيمي سيواجهون منافسهم منتخب السنغال في المباراة النهائية الأحد القادم.