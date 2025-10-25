- قرر وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، دمج خمسة لاعبين شباب بارزين من منتخب أشبال الأطلس في قائمة "أسود الأطلس" الموسعة، استعداداً لكأس أمم أفريقيا المقبلة، مما يعكس اهتمامه بالجيل الذهبي الحالي. - تضم القائمة النهائية 45 لاعباً، من بينهم الحارس يانيس بنشاوش وياسر زابيري، بهدف إدماجهم تدريجياً في المنتخب الأول استعداداً لكأس العالم 2026. - تعكس هذه الخطوة ثقة الركراكي في المواهب الشابة وتنسجم مع سياسة الاتحاد المغربي لكرة القدم في الاستثمار في الأجيال الصاعدة لضمان استمرار إشعاع الكرة المغربية.

قرر المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وليد الركراكي (50 عاماً)، فتح الباب أمام أشبال المغرب، المتوجين مؤخراً ببطولة كأس العالم للشباب في العاصمة التشيلية سانتياغو، وذلك من أجل تدعيم صفوف كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً) خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعبر عن الاهتمام البالغ بالجيل الذهبي الحالي، الذي صنع مجداً للكرة العربية، وتشجيعه على مواصلة كسب التحديات الكبرى المستقبلية.

وأفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم السبت، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، بأن المدرب وليد الركراكي وضع خمسة أسماء بارزة من منتخب أشبال الأطلس في القائمة الموسعة لـ "أسود الأطلس"، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

وتشير هذه المعلومات إلى أن القائمة النهائية المكونة من 45 لاعباً ضمت خمسة أسماء بارزة، ويتعلق الأمر بالحارس يانيس بنشاوش (19 عاماً)، وياسر زابيري (20 عاماً)، وإسماعيل باعوف (19 عاماً)، وعثمان معما (20 عاماً)، وحسام الصادق (20 عاماً). وذلك رغبة من المدرب وليد الركراكي في إدماجهم بشكل تدريجي في صفوف المنتخب الأول، استعداداً لبطولة كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك.

وتعكس هذه الخطوة ثقة المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس في المواهب الشابة، التي صنعت مجد الكرة المغربية والعربية في مونديال الشباب بتشيلي، سواء التي تخرجت في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، أو الأسماء الأخرى التي تكونت في صفوف عدد من الأندية الأوروبية، على غرار ياسين جسيم وعثمان معما وإسماعيل باعوف والحارسين ياسين بنشاوش وإبراهيم غوميز وآخرين. كما تنسجم هذه البادرة مع السياسة المحكمة، التي ينتهجها الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (55 عاماً) والقائمة على الاستثمار في الأجيال الصاعدة، من أجل ضمان استمرار إشعاع الكرة المغربية قارياً وعالمياً.