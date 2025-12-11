الركراكي يعلن قائمة منتخب المغرب للكان واسمان بارزان في الاحتياط

- أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن القائمة النهائية للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام في المملكة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير، وضمت 28 لاعباً، بينهم يوسف بلعمري وحمزة إكمان كاحتياط بسبب إصابة الأخير. - حافظ الركراكي على الركائز الأساسية للفريق، حيث شملت القائمة أسماء بارزة في حراسة المرمى والدفاع والوسط والهجوم، مثل ياسين بونو وأشرف حكيمي وسفيان أمرابط ويوسف النصيري. - يعاني حمزة إكمان من إصابة عضلية تستوجب غيابه لمدة خمسة أسابيع، مما يجعله غير متاح للبطولة، لكنه قد يكون ورقة احتياطية.

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، اليوم الخميس، القائمة النهائية المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المملكة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/كانون الثاني القادم.

وضمّت القائمة 28 لاعباً، من بينهم اسمان بارزان وضعا في خانة الاحتياط، وهما نجم نادي الرجاء الرياضي، يوسف بلعمري (26 عاماً)، وموهبة نادي ليل الفرنسي، حمزة إكمان (22 عاماً)، الذي يعاني إصابة تعرض لها أخيراً، إذ كشفت الفحوصات الطبية بالأشعة معاناته من مشكلة عضلية تستوجب غيابه عن الميادين لمدة خمسة أسابيع، ما يعني عملياً أنه لن يكون متاحاً للمدرب وليد الركراكي خلال البطولة الأفريقية، لكن قد يكون ورقة احتياطية ليس أكثر، بغض النظر عن صعوبة شفائه قبل الموحد المحدد.

وحافظ المدرب وليد الركراكي على الركائز الأساسية لمنتخب أسود الأطلس، إذ ضمت القائمة في حراسة المرمى كلّاً من ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (نهضة بركان)، ومهدي الحرار (الرجاء الرياضي)، بينما تكون خط الدفاع من أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نايف أكرد (مرسيليا الفرنسي)، رومان سايس (السد القطري)، محمد الشيبي (بيراميدز المصري)، جواد الياميق (النجمة السعودي)، عبد الحميد آيت بودلال (رين الفرنسي)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أنس صلاح الدين (آندهوفن الهولندي) آدم ماسينا (تورينو الإيطالي). وضم وسط الميدان كلّاً من أسامة ترغالين (فينورد روتردام الهولندي)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني)، إسماعيل الصيباري (آندهوفن الهولندي)، بلال الخنوس (شتوتغارت الألماني)، نائل العيناوي (روما الإيطالي)، عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني). أما خط الهجوم، فتألّف من إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)، إلياس أخوماش (فياريال الإسباني)، شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنكليزي)، يوسف النصيري (فنربخشة التركي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، إلياس بن صغير (بايرن ليفركوزن الألماني).