بدأ المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، في تسريع ترتيبات حسم البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، صيف العام المقبل، وذلك بعد سحب القرعة في واشنطن، أول من أمس الجمعة، بحضور رؤساء الدول الثلاث ومدربي المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

ووفقاً لمعطيات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الأحد، من مصدر بالاتحاد المغربي لكرة القدم، والذي رفض ذكر اسمه، فإن المدرب وليد الركراكي يعتبر سحب القرعة محطة حاسمة للانطلاق في ضبط ملامح المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما أفرزت المجموعة الثالثة عن مواجهات قوية تنتظر المغرب أمام البرازيل وهايتي واسكتلندا، ما يفرض اختبارات ودية ذات طابع تنافسي عالٍ توازي قوة المنافسين.

وتشير هذه المعطيات إلى أن وليد الركراكي يراهن على خوض وديات أمام منتخبات من أوروبا والأميركتين، بالنظر إلى التقارب في الإيقاع، والنهج التكتيكي مع منتخبي البرازيل وهايتي. كما يعتبر أن فترة التحضير يجب أن تكشف عن مواطن الخلل، وتسمح بضبط الجهوزية البدنية والفنية للاعبين قبل موعد بطولة كأس العالم 2026.

وفي سياق متصل، برز خيار مواجهة منتخب الأردن، خلال الفترة المقبلة، بعدما أعرب المدير الفني لـ "النشامى"، المغربي جمال السلامي (55 عاماً)، عن رغبته في مواجهة "أسود الأطلس"، في ظل وقوع الأردن في مجموعة تضم الجزائر والأرجنتين والنمسا، وهو ما يجعل منتخب المغرب نموذجاً قريباً من أسلوب لعب منتخب "الخُضر". وعليه يرى جمال السلامي أن خوض لقاء ودي ضد "أسود الأطلس" سيفيد لاعبيه في الاحتكاك بمنافس يلعب بالأسلوب نفسه، الذي يعتمده المنتخب الجزائري.

ومن المرجح أن يتحرك الاتحاد المغربي لكرة القدم لفتح قنوات التواصل مع عدد من الاتحادات قصد تحديد المواعيد المناسبة لوديات "أسود الأطلس" القادمة، وأيضاً اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة المتعلقة بالبرنامج الإعدادي الموضوع من طرف المدرب وليد الركراكي.