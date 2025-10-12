- عودة نايف أكرد لتعزيز دفاع المغرب: يستعيد منتخب المغرب نجم مرسيليا نايف أكرد بعد تعافيه من نزلة برد، ليشارك في المباراة الحاسمة ضد جمهورية الكونغو ضمن تصفيات كأس العالم 2026. - تعديلات متوقعة في تشكيلة المغرب: مدرب المنتخب وليد الركراكي يخطط لإجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية، بإشراك لاعبين مثل سفيان الكرواني وإلياس بن صغير لتحسين الأداء الدفاعي والهجومي. - تحضيرات المغرب لمواجهة الكونغو: بعد الفوز الصعب على البحرين، يسعى المنتخب المغربي لتصحيح الأخطاء السابقة وتحقيق أداء مقنع في المباراة القادمة.

يستعيد منتخب المغرب لكرة القدم نجم نادي مرسيليا الفرنسي، نايف أكرد (29 عاماً)، في الخط الخلفي، خلال اللقاء ضد منتخب جمهورية الكونغو، الثلاثاء القادم، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في أميركا، وكندا، والمكسيك عام 2026.

وتنفس مدرب منتخب أسود الأطلس، وليد الركراكي (50 عاماً)، الصعداء بعودة المدافع نايف أكرد إلى التشكيلة الأساسية، بعدما غاب عنها ضد منتخب البحرين الخميس الماضي، بسبب أزمة مرضية مفاجئة حرمته من المشاركة في هذه المباراة الودية. واستعاد نجم نادي مرسيليا الفرنسي عافيته كلياً، إذ خاض التدريبات الجماعية اليوم الأحد، ما يعني أنه سيكون حاضراً خلال لقاء جمهورية الكونغو.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر من الجهاز الطبي لمنتخب المغرب لـ"العربي الجديد"، الأحد، رفض ذكر اسمه، أن المدافع نايف أكرد عانى نزلة برد حادة قبل مباراة البحرين، لكنه شفي تماماً منها، وأصبح جاهزاً لقيادة دفاع منتخب أسود الأطلس ضد جمهورية الكونغو، يوم الثلاثاء القادم، إذ من المرجح أن يشارك أساسياً مع المدافع آدم مآسينا (31 عاماً)، أو جواد الياميق (32 عاماً). وأصبح من شبه المؤكد أن يجري المدرب وليد الركراكي بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة البحرين، سواء على مستوى الدفاع والوسط أو الهجوم.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر مقرب، اليوم الأحد، فإن المدرب الركراكي قد يشرك بعض الأسماء منذ البداية، مثل نايف أكرد، وسفيان الكرواني (24 عاماً)، وإلياس بن صغير (19 عاماً) ويوسف النصيري (27 عاماً)، أملاً في تدارك بعض الهفوات المرتكبة خلال لقاء البحرين يوم الخميس الماضي، والذي انتهى بفوز صعب لمنتخب أسود الأطلس (1-0)، إذ يأمل المدير الفني لمنتخب المغرب اختبار بعض الأسماء للوقوف على مدى جهوزيتها لتصحيح الاختلالات الدفاعية وتحسين النجاعة الهجومية أكثر، بعد الأداء غير المقنع ضد منتخب البحرين.