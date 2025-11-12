الركراكي يراهن على الخبرة: سايس يعود لإنقاذ دفاع المغرب

- عودة رومان سايس إلى تشكيلة المغرب: بعد غياب طويل بسبب الإصابات، من المتوقع أن يعود المدافع المخضرم رومان سايس إلى تشكيلة منتخب المغرب في المباراتين الوديتين ضد موزمبيق وأوغندا، استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025. - فرصة لتعزيز الدفاع: غياب نايف أكرد ومحدودية الخيارات الدفاعية تجعل من سايس الخيار الأمثل للمدرب وليد الركراكي، بفضل خبرته وصفاته القيادية التي افتقدها الفريق مؤخراً. - اختبار حقيقي للركراكي: تمثل المباراتان فرصة للمدرب لإعادة التوازن إلى الدفاع، ولسايس لاستعادة مكانته الأساسية في المنتخب قبل البطولة القارية المقبلة.

يبدو أن عودة المدافع المخضرم رومان سايس (35 عاماً)، إلى تشكيلة منتخب المغرب باتت مسألة وقت لا أكثر، إذ أصبح من شبه المؤكد أن يستعيد قائد الدفاع السابق لـ"أسود الأطلس" مكانه الأساسي خلال المباراتين الوديتين المقبلتين أمام موزمبيق وأوغندا، المقررتين يومي الجمعة والثلاثاء القادمين، على الملعب الكبير بطنجة (المواجهتين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وذلك في إطار تحضيرات المنتخب المغربي لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي ستقام في المملكة المغربية بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني المقبلين.

وتأتي هذه العودة المرتقبة بعد غيابٍ دام أكثر من عام عن صفوف المنتخب، بسبب الإصابات المتكررة التي لاحقت سايس خلال الأشهر الماضية، إضافةً إلى تراجع جاهزيته الفنية والبدنية، ما جعله خارج حسابات المدرب وليد الركراكي لفترة طويلة. وأفادت معلومات حصل "العربي الجديد"، من داخل معسكر منتخب أسود الأطلس، الثلاثاء، بأن المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس، يفكر جدياً في منح المدافع سايس فرصة الظهور أساسيا في تشكيلة المغرب أمام منتخب موزمبيق، خصوصاً أن صاحب الـ 35 عاماً بدا أكثر جهوزية خلال التدريبات.

ويرجح أن يستفيد سايس من غياب نايف أكرد، مدافع نادي مرسيليا الفرنسي، الذي يعاني من إصابة ستبعده عن الوديتين المقبلتين، إضافة إلى محدودية خيارات المدرب في هذا المركز، حيث لم يتمكن مدافع نادي تورينو الإيطالي، آدم ماسينا، من فرض نفسه بقوة في الفترة الأخيرة. هذه المعطيات تجعل من سايس الخيار الأقرب للركراكي في قيادة الخط الخلفي، نظراً لخبرته الكبيرة وتجربته الطويلة مع المنتخب، إلى جانب صفاته القيادية التي افتقدها الفريق في بعض المباريات الماضية.

ورغم قلة مشاركاته مع نادي السد القطري في الفترة الأخيرة، فإن رومان سايس يعد خياراً مثاليا بالنسبة إلى الركراكي لحل أزمة خط الدفاع، الذي ظل يعانيه خلال المباريات الماضية، ولا سيما في ظل توالي إصابات نايف أكرد، وعليه قد تمثل مباراتي موزمبيق وأوغندا اختباراً حقيقيا المدرب وليد الركراكي من أجل إعادة التوازن إلى الخط الخلفي. كما تعدان فرصة مواتية المدافع سايس لاستعادة الرسمية في تشكيلة منتخب أسود الأطلس، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.